Mor Sven-Goran Eriksson: el món del futbol plora la pèrdua de l'entrenador suec

Eriksson, en una imatge del 2012. Foto: Wikipedia

L'entrenador de futbol Sven-Göran Eriksson (Sunne, Suècia 1984) ha mort aquest dilluns 26 d'agost als 76 anys. A l'escandinau li van diagnosticar un càncer de pàncrees en fase terminal el mes de gener passat , i en el diagnòstic, els metges li havien advertit que, "en el millor dels casos", només li quedava un any de vida.

El món del futbol plora la pèrdua d'una llegenda de les banquetes, que va començar la seva carrera com a entrenador a Suècia durant la dècada dels 70. El seu últim càrrec va ser com a director esportiu del modest club IF Karlstad, ja que va abandonar a causa de la seva malaltia.

Durant la seva carrera, Eriksson va fer història en ser el primer entrenador no britànic a dirigir la selecció absoluta d'Anglaterra.

Va començar la seva carrera com a entrenador al seu país, amb l'IFK Göteborg, a finals de la dècada de 1970. Aviat es va destacar en portar el club a l'èxit, incloent la conquesta de la Copa de la UEFA el 1982, un èxit significatiu per a un club suec.

Després del seu èxit a Suècia, es va traslladar a Portugal, on va dirigir el Benfica. Amb aquest club, va guanyar diversos títols domèstics i va arribar a la final de la Copa d'Europa el 1983.

La seva reputació d'Eriksson va continuar creixent quan va assumir el comandament de diversos clubs a la Sèrie A italiana, incloent AS Roma, Fiorentina i Lazio. El seu major èxit a Itàlia ho va aconseguir amb el conjunt laziale , on va guanyar el títol de la Sèrie A, la Coppa Itàlia i la Supercopa de la UEFA.

Després de deixar el càrrec de seleccionador d'Anglaterra el 2006, Eriksson va dirigir diversos clubs i seleccions nacionals a tot el món, incloent etapes al Manchester City, Mèxic i la Costa d'Ivori. També va dirigir clubs a les lligues inferiors d'Anglaterra, a la Xina i a les Filipines.

Encara que mai va guanyar un gran torneig internacional amb Anglaterra, Eriksson és recordat com un entrenador pioner que va dirigir a diferents lligues i països amb considerable èxit. La seva carrera es caracteritza per la seva disposició per abraçar diferents cultures futbolístiques i adaptar-se a diversos entorns futbolístics.