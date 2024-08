Des d'on es pot veure la Copa Amèrica? Els espais "gratis" a Barcelona

Primera jornada de la Copa Amèrica - EP

No cal comprar entrades per poder seguir en directe les diferents regates de la Copa Amèrica: segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, hi ha diversos espais habilitats per veure-la de franc. Aquest dijous, 22 d'agost, comença la regata preliminar, fins diumenge, 25. I a partir del dijous 29 de setembre i fins al 27 d'octubre (les dates poden variar segons la meteorologia) té lloc la competició en si, a més de la Unicredit Youth America's Cup (del 10 al 26 de setembre) i la Puig Women Amercia's Cup (del 29 de setembre al 13 d'octubre). La competició començarà sempre a les 14.00 hores i es podrà veure des de la platja , però també s'han habilitat diferents espais per a qui la vulgui viure de prop.

Race Village

Situat a Moll de la Fusta, és un gran espai de trobada amb una superfície de 25.000 metres quadrats que ofereix lleure, cultura i gastronomia . Els dies de competició a l'escenari hi haurà espectacles amb els regatistes i, a partir del 30 d'agost, espectacles dins el marc de la Regata Cultural .

A la zona de restauració hi haurà una oferta gastronòmica amb el focus a la cuina catalana, i hi participaran restaurants de renom, que s'aniran alternant setmanalment. Els productes de proximitat tindran un protagonisme especial a la zona de brases del Race Village, amb peix fresc de la Confraria de Pescadors de Barcelona i carn i verdures del Mercat de la Barceloneta. L'entrada és gratuïta, encara que hi haurà control d?aforament.

Dues fan zones i dos miradors

A la plaça del Mar i als entorns del Bogatell hi haurà dues àrees amb pantalles gegants i restauració . També són d'accés gratuït i obriran a partir de les 12.00 hores.

I hi ha dos miradors que permeten viure de prop la competició: la plaça de la Rosa dels Vents , sota l'Hotel W, és ideal per veure les sortides i arribades de les regates, i el Port Olímpic , amb el nou dic de recer, és un altre dels espais habilitats per veure la Copa Amèrica.