El CPI recalca que "la festa no s'ha acabat" a París: seran uns "Jocs Paralímpics espectaculars"

El Comitè Paralímpic Internacional (CPI) ha assegurat aquest dilluns que tots els preparatius per als Jocs de París que s'inauguraran aquest dimecres van pel camí correcte i que la cita serà "espectacular", i ha recordat que "la festa no s'ha acabat" i que no els importa estar a continuació dels Jocs Olímpics.

"Ens encanta venir després dels Jocs Olímpics, no hi ha millor 'Test Event' que aquest. En qualsevol esdeveniment esportiu important, els primers dies, sempre hi ha alguns problemes i és més fàcil que es resolguin durant els Jocs Olímpics. Estem perfectament bé amb celebrar-los en segon lloc", va advertir Craig Spence, el Director de Marca i Comunicacions del CPI, en roda de premsa.

Aquest té clar “al cent per cent” que la ciutadania francesa estarà “compromesa”. "Ho hem vist l'última setmana, quan la venda d'entrades ha augmentat molt. Tenim una oportunitat perquè molts parisencs se'n van anar de vacances i es van perdre els Jocs Olímpics. La festa no s'ha acabat, la festa més gran encara ha d'arribar" , va remarcar.

Pel directiu, "la gent es quedarà sorpresa amb el que veurà" i "es sorprendrà". "I aquest factor sorpresa atraurà cada vegada més gent. Estic segur que la gent vindrà a la festa i s'ho passarà d'allò més bé", va desitjar Spence, que va assegurar que el CPI vol que Paris 2024 siguin uns Jocs Paralímpics "espectaculars".

"Tenim una plataforma per fer alguna cosa molt especial aquí. Se'm va posar la pell de gallina veient els Jocs Olímpics i vaig pensar en el potencial del que podríem fer aquí. Tenim tots els ingredients com a llocs icònics increïbles o una Vila impressionant, i tot està contribuint a una cosa fenomenal", va afegir sobre això.

En aquest sentit, el Director de Marca i Comunicacions del Comitè Paralímpic Internacional va remarcar que "els preparatius van molt bé" i que París 2024 "ha fet una gran feina en la preparació d'aquests Jocs". "Quan vaig començar al CPI el 2010, l'accessibilitat era una cosa que s'implementava després dels Jocs Olímpics, això no és el cas aquí, ha estat una prioritat", va puntualitzar.

Spence va ressaltar que la Vila Paralímpica és "supercompacta" i que serà "difícil trobar un lloc més feliç en aquest moment" que a casa durant l'esdeveniment d'uns esportistes que "han entrenat durant anys per ser aquí". "Aquest és el pinacle de les seves carreres i quan estan feliços, s'obtenen actuacions fenomenals. Crec que es veurà una cosa molt especial aquí des del punt de vista esportiu", va advertir.

El directiu va repassar algunes de les xifres d'aquests Jocs, amb el "rècord" de comptar amb 167 Comitès Nacionals "llestos per competir", tres més que a Londres el 2012 ia Tòquio 2020, i cal afegir-hi un Equip de Refugiats i 96 atletes "neutrals", 88 de Rússia i vuit de Bielorússia. A més, un altre "rècord" i "un èxit tremend" és la participació femenina, amb 1.983 esportistes, "aproximadament el 45%" de la participació total. "Aconseguir gairebé la paritat de gènere en tan poc temps és realment encoratjador", va expressar Spence en relació que la primera edició va ser el 1960.

"A Tòquio estàvem fent alguna cosa per primera vegada com era organitzar uns Jocs Paralímpics durant una pandèmia. Tothom estava molt nerviós i l'ambient estava lluny de ser relaxat. A Pequín (Jocs d'Hivern de 2022) hi havia molta tensió, de manera que va passar a nivell geopolític, va ser molt difícil de manejar", va repassar el directiu, que va confirmar que dos esportistes neutrals "no van obtenir les seves acreditacions". "No sé qui són, però n'hi va haver dues que no van rebre les seves acreditacions, van ser rebutjades", va concloure.