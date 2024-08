Rayo - Barça: un partit trampa... amb el debut de Dani Olmo?

Lewandowski, en una acció del Rayo-Barça del curs passat. Foto: FCB

El Barça visita, la nit d'aquest dimarts 27 d'agost el Rayo Vallecano (21:30h) en el tercer partit de tercera jornada de LaLiga 2024-25. El matx, segon a domicili del conjunt de Hansi Flick , porta diversos al·licients, com veure si els blaugranes segueixen sent l'únic equip de la competició que compta els seus partits per victòries (després de la derrota del Celta de Vigo en un partidàs contra el Vila-real) ... i saber si, per fi, Dani Olmo debuta amb el primer equip del FCB.

Tot i la diferència que hi ha entre els dos equips sobre el paper, el desplaçament a Vallecas està lluny de ser un viatge plàcid; de fet, l'última victòria blaugrana al feu de l'equip madrileny a la Lliga és del curs 2018-19.

Així ho va explicitar l'entrenador alemany, que va dir que té clar que l'"objectiu" del Barcelona sempre és "guanyar la Lliga" i que per aconseguir-ho cal recórrer "un camí llarg", tot i que és conscient que han "començat bé". "Estem feliços del nostre començament i tenim confiança en cadascun de nosaltres. No estem mirant al mes de maig, sinó al proper partit, que serà difícil per a nosaltres", va afegir.

El tècnic blaugrana va confessar que a l'últim partit es va quedar "molt satisfet" del rendiment dels seus jugadors. "Anem pel bon camí i així volem seguir, jugant i esforçant-nos per fer-ho millor. La intensitat ha d'estar aquí i hem de treballar amb concentració, que és el que fan els jugadors", ha apuntat.

Respecte de l'opció de comptar amb el jugador de Terrassa, l'entrenador alemany va voler deixar clar que “sempre tinc esperança. Ho esperava per a l'últim partit que vam disputar, però estaria genial tenir-lo a l'equip per al partit contra el Rayo Vallecano. s'escapa del control del jugador, les coses que no pot controlar i l'equip tampoc”.

Sobre la joventut de l'equip, Flick va explicar que és una cosa que també passa a Alemanya, però que no és comú que hi hagi tres jugadors tan joves alhora. "A la pretemporada al Bayern també vam tenir jugadors de 15 i 16 anys i van fer també una molt bona feina. És una cosa molt bona. Hem analitzat el Barça B abans que vinguessin i vam veure molt bones coses", va exposar.