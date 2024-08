Aquest dimecres comencen els Jocs Paralímpics: coneixeu tots els detalls de l'esdeveniment

El Gran Palau de París - Paralímpics.cat

Entre el 28 d'agost i el 8 de setembre de 2024 , París acollirà els primers Jocs Paralímpics d'Estiu que se celebren a França. Durant 11 dies de competició es disputaran 549 esdeveniments amb medalla (271 masculins, 235 femenins i 43 mixtos) als 22 esports que formen part del programa paralímpic: atletisme, bàdminton, bàsquet en cadira de rodes, boccia, ciclisme, esgrima en cadira de rodes, futbol-5, goalball, judo, halterofília, hípica, natació, piragüisme, rem, rugbi amb cadira de rodes, taekwondo, tennis de taula, tennis amb cadira de rodes, tir amb arc, tir olímpic, triatló i voleibol assegut.

La 17a edició paralímpica reunirà 4.400 esportistes amb discapacitat física, intel·lectual, visual i paràlisi o lesió cerebral, arribats de 182 països . Tot i que la xifra d'atletes és la mateixa que als Jocs de Tòquio, sí que hi haurà importants modificacions en el repartiment per esports, amb l'objectiu d'augmentar la participació femenina, protegir els esportistes amb més discapacitat i equiparar les quotes en les modalitats per equips .

Els Jocs de París comptaran amb 17 seus de competició repartides sobretot entre el centre de la ciutat (nou instal·lacions) i la zona de Saint-Dennis, al nord (tres). Les altres cinc es troben a la perifèria oa localitats properes. Alguns monuments emblemàtics de la capital francesa, com ara la Torre Eiffel, el Camp de Mart, Els Invàlids o el Palau de Versalles, seran escenari de proves paralímpiques.

La cerimònia d'inauguració, que se celebrarà el dia 28 d'agost, tindrà lloc a la cèntrica plaça de la Concòrdia, amb les delegacions nacionals desfilant pels Camps Elisis. La de cloenda , prevista per al 8 de setembre, serà a l'Estadi de França assignat a l'atletisme i situat a Saint-Denis. Les altres instal·lacions no esportives seran la Vila Paralímpica, el Centre Principal de Premsa i el Centre Internacional de Radiodifusió, ubicats tots ells a Saint-Denis, i l'hotel de la Família Paralímpica, a la zona centre.

2024 serà la primera ocasió en què els Jocs Olímpics i Paralímpics comparteixin emblema . Es tracta d'una combinació de tres elements: una medalla d'or, una flama i una representació de Marianne, la figura al·legòrica d'una dona tocada amb un barret frigi que identifica la República Francesa. La mascota també serà la mateixa, Phryge, la petita gorra frigia que, en la seva versió paralímpica, utilitza pròtesis en una cama.

Algunes dades sobre els Jocs Paralímpics de París