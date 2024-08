Carballeda: "Intentarem fer-ho amb la màxima dignitat i portar-nos el millor resultat de París"

Miguel Carballeda - ONCE

El president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) i president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, ha advocat aquest divendres per competir als imminents Jocs de París 2024 "amb la màxima dignitat" i aconseguir així "el millor resultat" durant aquest esdeveniment a la capital francesa, que es disputarà del 28 d'agost al 8 de setembre.

"Durant els darrers dies hem estat, a través dels mitjans, gaudint de l'esport olímpic; i hem vist com els nostres companys corrien sorts diferents perquè la competició és així. Hem patit, plorat en algun moment, sabem què suposa això i hem aplaudit i abraçat. Serà el mateix que ens passi a l'Equip Paralímpic, però intentarem fer-ho amb la màxima dignitat i portar-nos el millor resultat de París", va dir Carballeda des de la seu a Madrid del Consell Superior d'Esports (CSD).

"Ja comptem els minuts per anar-nos a París i veure què passa. Cada quatre anys, en aquest cas tres, fem un acte com aquest d'agraïment. Els paralímpics espanyols som gent agraïda perquè necessitem l'ajuda de moltes persones, administració, empreses." . I volem dir-vos, de cor, gràcies per permetre'ns complir els nostres somnis i gaudir l'esport paralímpic”, va comentar.

Així, Carballeda va elogiar els patrocinis del CPE. "Ho compartirem amb les grans empreses solidàries d'aquest país, amb l'administració i la seva altesa real, la Família Reial sempre ha estat amb nosaltres", ha recordat abans d'enviar "un missatge important" a "tots" els esportistes.

"Des que vaig assumir la presidència del CPE, en actes com aquest sempre he dit que són importantíssimes les medalles per a un comitè olímpic i paralímpic, perquè lluitem i treballem per això, però hi ha moltes persones que no podran fer esport i n'hi ha moltes que no es podran pujar al podi", va assegurar sobre això.

"Representeu d'alguna manera quatre milions i mig de persones que ens ha tocat viure amb discapacitat. Feu-ho d'aquesta manera que només l'Equip Paralímpic Espanyol sap fer. Sou els millors, però no només a l'esport. Aquesta societat us segueix necessitant com exemple. Això no és un acte de comiat, és un acte de sort”, va postil·lar.

"Fa un mes vam tenir un acte organitzat a La Moncloa amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Quan vam coincidir en igualtat de condicions olímpics i paralímpics, això és per agrair", va apuntar Carballeda. "Gràcies al Govern per igualar el reconeixement econòmic d'esportistes amb discapacitat i sense, que rebran exactament el mateix per cada medalla", ha afegit.

"És una de les múltiples coses que s'han anat aconseguint els últims anys", va al·ludir a aquest creixent suport governamental. No en va, Carballeda va lloar tenir "local per a la nova seu del CPE, que ja tenim encarrilada part de l'obra". "Gràcies no als patrocinadors, als amics. Són vitals i fonamentals", va concloure en el discurs