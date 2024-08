Arribar i moldre: un gran Dani Olmo dona els 3 punts al Barça a Vallecas (1-2)

Dani Olmo, just després de marcar el gol. Foto: FCB

El Barça continua sent l'únic equip de LaLiga que compta els seus partits per victòries . Els de Hansi Flick van aconseguir, dimarts passat a la nit 27 d'agost, una valuosa victòria en la seva visita al Rayo Vallecano (1-2). El partit va ser decidit pel debutant Dani Olmo , que va anotar un gol al minut 82 per assegurar la victòria i mantenir el seu equip al cim de la classificació.

Un gol d'Unai López al minut 9 va avançar el Rayo, després d'una jugada ben elaborada per la banda esquerra.

El Barça, lluny de desanimar-se, va trobar a Dani Olmo l'impuls que necessitava. El recent fitxatge, que va entrar al camp al segon temps, va revolucionar el joc del seu equip. Amb Olmo sobre la gespa, els culers van mostrar una versió més ofensiva i van començar a generar ocasions clares. Una centrada de Raphinha al minut 50 gairebé acaba en gol, i poc després, Robert Lewandowski i el mateix Olmo van estar a punt d'anotar.

L'esforç del Barça finalment va donar els seus fruits al minut 60, quan Pedri va culminar una brillant jugada col·lectiva per empatar el partit. El gol va omplir d?energia l?equip, que no va deixar de buscar la victòria. Tot i que un gol de Lewandowski va ser anul·lat pel VAR, l'equip de Hansi Flick no es va rendir i va trobar la seva recompensa al minut 82, quan Olmo, després d'una gran jugada de Lamine Yamal per la banda dreta, va definir amb classe per marcar el gol del triomf.

El Barça, sòlid i segur, va mantenir el seu avantatge fins al final, malgrat un darrer intent del Rayo Vallecano al temps afegit. Amb aquesta victòria, l'equip culer suma el seu tercer triomf consecutiu i es consolida al liderat de LaLiga amb nou punts. Per la seva banda, el Rayo, encara sense la incorporació de James Rodríguez, es manté a la meitat de la taula amb quatre punts, mostrant que té potencial per seguir millorant en les properes jornades.

L' única nota negativa en clau blaugrana va ser la lesió del jove Marc Bernal, cap al final del partit. El migcampista va xocar amb un jugador del Rayo i es va donar la mà al genoll esquerre. Les primeres informacions apunten a un trencament del lligament encreuat, que el deixaria fora per a la resta de temporada, però aquest dimecres 28 se li han de fer proves.