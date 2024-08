Parsons (CPI): "Durant els Jocs, les persones amb discapacitat són al centre de tot"

El president del CPI, Andrew Parsons. Foto: Europa Press

El president del Comitè Paralímpic Internacional (CPI), Andrew Parsons , es mostra il·lusionat amb l'arrencada dels Jocs de París, una cita on espera que s'iniciï "una Revolució de la Inclusió" a partir de la Cerimònia d'Inauguració d'aquest dimecres 28 d'agost, que oferirà la imatge d'un moviment que "està més fort que mai" i que és "l'únic esdeveniment del món que posa les persones amb discapacitat al centre de tot".

"Estem molt emocionats. Crec que vam tenir una molt bona experiència amb els Jocs Olímpics aquí, l'ambient a París va ser fantàstic, i creiem que tindrem el mateix ambient i la mateixa participació de públic als Jocs Paralímpics", va assenyalar Parsons en una entrevista concedida a Europa Press.

El dirigent ha recalcat que "l'esport paralímpic està més fort que mai a la majoria dels països" i que hi haurà "un rècord" de 168 delegacions. "Tenim més i millors atletes o països representats en escenaris esportius increïbles. Hi ha un ambient increïble i tindrem més impacte que mai perquè hi ha més països que transmetran els Jocs que a Tòquio", va advertir Parsons, que no amaga que París " és una ciutat "increïble" i que "cap altra ciutat al món no pot competir" amb ella a l'hora d'oferir els escenaris de competició.

Per al brasiler, a punt de començar l'esdeveniment, "la preocupació ara és estar molt atent als detalls perquè ara qualsevol cosa que no funcioni afecta directament els atletes", però no oblida que "fa tres anys la preocupació número u era la salut i protegir no només els esportistes i oficials sinó també la població de Tòquio”.

"Aquí no, volem que com més gent a les instal·lacions o als carrers, millor, volem a la gent el més junta possible ia Tòquio va anar al revés. Però és molt bo que ja deixem això enrere perquè amb instal·lacions sense espectadors per als nostres esportistes és diferent i també per a nosaltres perquè per als que ho veuen per la tele no és el millor veure escenaris buits", va afegir.

Fa unes setmanes, es va poder veure la nova Cerimònia d'Inauguració que es va preparar per als Jocs Olímpics, amb la desfilada pel riu Sena i fora del tradicional a l'estadi. "Va funcionar malgrat la pluja", va apuntar el mandatari. "Crec que és un model nou, molt ambiciós i per a nosaltres no serà diferent. No serem al riu, serem al final dels Camps Elisis ia la Plaça de la Concòrdia, i per a nosaltres és com si la ciutat de París estigués abraçant els esportistes paralímpics i el nostre moviment perquè estarem al cor de la ciutat", va indicar.

El president del CPI recorda que els Camps Elisis "és probablement l'avinguda més coneguda del món" i que serà "simbòlic" per als esportistes, igual que la Plaça de la Concòrdia, "un lloc tan important a la Revolució Francesa". "I volem començar aquí una Revolució de la Inclusió, això és el que volem fer des de París, hi ha molt de simbolisme. És un nou model i em va semblar fenomenal quan els organitzadors ho van proposar, creiem que funcionarà", va desitjar.