La flama olímpica torna a cremar a París amb l'inici dels Jocs Paralímpics

París ha aixecat aquest dimecres el teló dels 17è Jocs Paralímpics d'Estiu enarborant la bandera de ser els més universals i igualitaris de la història. L'equip espanyol comptarà amb la delegació més nombrosa des d'Atenes 2004 i participarà en 16 esports, de manera que igualarà el rècord de Barcelona'92.

En principi, competiran al voltant de 4.400 esportistes pertanyents a 168 delegacions, entre les quals 167 comitès paralímpics nacionals, l'Equip Paralímpic de Refugiats (que batrà el rècord amb vuit competidors) i fins a 96 esportistes neutrals (8 de Rússia i 8 de Bielorússia).

Aquestes 168 delegacions suposen millorar el rècord anterior de 164 als Jocs Paralímpics de Londres 2012 i de Tòquio 2020. Tres països (Eritrea, Kiribati i Kosovo) debutaran en una cita paralímpica.

Entre els prop de 4.400 esportistes que participaran en 549 esdeveniments amb medalles en 22 esports hi haurà rècords de 1.983 dones i de proporció femenina (45%, davant d'un 55% d'homes). Els anteriors màxims es van produir a Tòquio 2020, amb 1.846 dones esportistes (un 42%).

Els primers Jocs Paralímpics es van disputar a Roma (Itàlia) el 1960 i va comptar amb 400 esportistes. A partir de llavors, la xifra de competidors es va anar incrementant en cada edició, excepte en dos casos puntuals, fins a arribar a 4.393 a Tòquio 2020.

La Xina, que ha encapçalat el medaller a tots els Jocs Paralímpics des d'Atenes 2004, tindrà la delegació més gran a París 2024, amb 282 esportistes (124 homes i 158 dones). El Brasil aportarà la segona més nombrosa (255), davant de França (237), els Estats Units (220) i la Gran Bretanya (201).

Un total de 35 països batran els rècords de nombre d'esportistes femenines en uns Jocs i 27 comptaran amb més dones que homes competint.

L'atletisme comptarà amb el nombre més gran d'esportistes (1.135), per davant de la natació (608) i el tennis de taula (281).

Retransmissió en línia de tots els esports

Els de París 2024 seran “els Jocs Paralímpics més accessibles de la història”, segons el Comitè Paralímpic Internacional (IPC, per les sigles en anglès), ja que els titulars de drets de transmissió (televisions i ràdios) de més de 160 països i territoris s'han compromès a emetre'ls. Els de Tòquio 2020 es van retransmetre a 154 països i territoris, amb una audiència acumulada de 4.100 milions d'espectadors.

A més, YouTube complementarà la cobertura de les emissores oficials amb prop de 1.400 hores en directe dels 22 esports, així com les cerimònies d'inauguració i cloenda.

La plataforma TikTok, gràcies als Regals LIVE, recaptarà fons durant els Jocs Paralímpics de París 2024 que es destinaran a promoure el desenvolupament de l'esport paralímpic al món, gràcies a un acord amb l'IPC.

París 2024 farà història en ser els primers Jocs Paralímpics a oferir cobertura en viu de cadascun dels 22 esports. A Tòquio 2020, es van transmetre 19 esports i als Jocs Paralímpics de Rio 2016, es van mostrar 15 esports en viu.

Retransmissió a RTVE

L'estiu més esportiu dels darrers anys segueix el seu curs a RTVE, amb els Jocs Paralímpics de París 2024. La Corporació acompanyarà els esportistes espanyols amb les transmissions de les principals disciplines

Durant els 12 dies de Jocs Paralímpics, Teledeporte oferirà les competicions més destacades, amb una atenció especial als esportistes espanyols ia les opcions de medalla. Des del dijous 29 hi haurà un programa especial, 'París en Jocs', des de les 16.30 hores i fins al final de la jornada, presentat per Frank Robert i editat per Mercedes González. Inclourà les retransmissions principals i el resum del més important cada dia, en què Carla Casals, exnedadora paralímpica, acompanyarà el presentador.

Frank Rober, Mercedes González i Carla Casals comentaran la gala de cloenda el diumenge 8 de setembre.

RTVE Play oferirà més de 200 hores de competició en el seu especial (rtve.es/play/deportes/juegos-paralimpicos), amb quatre senyals en directe perquè l'usuari pugui triar què veure a cada moment des de qualsevol dispositiu. I, si es perd alguna prova, tindran les competicions completes per veure-les quan vulgui i resumeixes amb els millors moments de cada proves i les medalles dels esportistes espanyols

Hi participaran 150 esportistes espanyols

Espanya aportarà 150 esportistes als Jocs Paralímpics de París 2024, la xifra més alta des d'Atenes 2004, i estarà representada en 16 esports (atletisme, bàsquet amb cadira de rodes, boccia, ciclisme, esgrima en cadira de rodes, halterofília, judo, natació , piragüisme, rem, taekwondo, tennis de taula, tennis amb cadira de rodes, tir, tir amb arc i triatló), la mateixa quantitat que a Barcelona'92, quan va participar en totes les disciplines en ser el país amfitrió.

La delegació nacional la componen 109 membres més més, entre entrenadors, tècnics, metges, fisioterapeutes, mecànics i personal d'organització.

Les dones suposen un 38% dels esportistes espanyols amb discapacitat a París 2024. L?edat mitjana és de 33,2 anys, mentre que 45 esportistes (un 31%) debutaran en uns Jocs Paralímpics.

La judoka Marta Arce i el tennista de taula Álvaro Valera seran els abanderats de l'equip espanyol a la cerimònia d'inauguració.

Espanya és una potència paralímpica mundial, ja que ocupa l'onzè lloc del medaller històric gràcies a l'enlairament de l'esport paralímpic nacional amb motiu dels Jocs de Barcelona'92.

Seus icòniques

D'altra banda, París 2024 també passarà a la història per ser els primers Jocs l'encesa de la flama paralímpica dels quals es va iniciar a Stoke Mandeville (Regne Unit), bressol de l'esport paralímpic. Després de creuar l'Eurotúnel, la flama es va multiplicar per 12 de manera digital a Calais i ha anat recorrent nombroses zones de França a càrrec d'uns 1.200 rellevistes de la torxa.

La cerimònia d'inauguració ha tingut lloc a la plaça de la Concòrdia, amb les delegacions nacionals desfilant pels Camps Elisis. Després de l'encesa del peveter, aquest dijous començarà la competició (on es repartiran medalles el cor de les quals conté ferro autèntic de la Torre Eiffel) fins diumenge que ve 8 de setembre, quan s'apagarà la flama paralímpica.

Les competicions tindran lloc a moltes seus i instal·lacions dels Jocs Olímpics i tot just 18 dies després que l'11 d'agost s'apagués la flama olímpica a l'Estadi de França.

Per exemple, repetiran el Bercy Arena (bàsquet en cadira de rodes), el Palau de Versalles (hípica), el Grand Palais (esgrima en cadira de rodes i taekwondo), l'Esplanada dels Invàlids (tir amb arc), Paris La Defensa Arena (natació), el Pont d'Alexandre III (triatló), l'estadi de la Torre Eiffel (futbol 5 per a cecs), Roland Garros (tennis en cadira de rodes), l'Estadi de França (atletisme) i el Velòdrom Saint-Quentin -en-Yvelines (ciclisme a pista), entre d'altres.

Als Jocs Paralímpics participaran esportistes amb discapacitat física, intel·lectual o visual, o amb paràlisi cerebral o dany cerebral adquirit. El programa oficial inclou 22 esports en 11 dies de competició: atletisme, bàdminton, bàsquet en cadira de rodes, boccia, ciclisme, esgrima en cadira de rodes, futbol-5, goalball, judo, halterofília, hípica, natació, piragüisme, rem, taekwondo, tennis de taula, tennis amb cadira de rodes, tir amb arc, tir, triatló, rugbi amb cadira de rodes i voleibol assegut.

En total, es disputaran 549 esdeveniments amb medalla, dels quals 271 seran masculins, 235 femenins i 43 mixtos. Aquestes competicions tindran lloc a 17, repartides sobretot entre el centre de la ciutat (nou) i la zona de Saint-Dennis, al nord (tres). Les altres cinc es troben a la perifèria oa localitats properes.