L'Espanyol sobreviu al Metropolitano i suma el primer punt de la temporada (0-0)

L'Espanyol va sumar el primer punt de la temporada 2024-25 de LaLiga després d'empatar al Metropolitano contra l'Atlético de Madrid (0-0) . Els blanc-i-blaus segueixen sense haver vist porta després de tres jornades (són l'únic equip de la Primera Divisió que no ha fet cap gol). A l'altre extrem, i malgrat dominar en diverses fases del partit, el conjunt blanc-i-vermell va deixar dubtes entre els seus aficionats al no aconseguir perforar la porteria rival, estenent la sequera dels seus davanters.

A l'equip inicial, Diego Pablo Simeone va sorprendre deixant Antoine Griezmann a la banqueta i apostant per Julián Álvarez i Alexander Sorloth com a dupla ofensiva. L'atac de l'Atlético va començar amb bones sensacions, especialment per la banda esquerra, on les combinacions entre Rodrigo Riquelme i Samu Lino van generar la primera gran oportunitat al minut 6. Després d'un centre de Riquelme, Álvarez va rematar de primeres, però el porter Joan García va reaccionar amb una gran parada.

L'Atlético va continuar aguaitant la porteria rival, amb diverses arribades perilloses. Al minut 13, un cop de cap de Sorloth se'n va anar per sobre del travesser, i minuts després, Álvarez va desaprofitar una altra ocasió clara després d'un córner executat per Riquelme. Tot i els intents, la connexió entre Álvarez i Sorloth no acabava de funcionar.

L' Espanyol va tenir la seva primera oportunitat al minut 23 amb un cop de cap de l'argentí Alejo Véliz que no va trobar l'arc. Poc després, l'equip visitant va mostrar més ímpetu en el seu joc, amb una rematada alta de Javi Puado que va estar a prop de sorprendre Jan Oblak. Tot i aquests intents, cap rematada del RCDE va acabar entre pals.

A la segona meitat, Simeone va fer diversos canvis, incloent l'entrada de Griezmann, Llorente i Barrios. Tot i que Riquelme va arribar a marcar al minut 54, el gol va ser anul·lat per fora de joc després de revisió del VAR, cosa que va desinflar l'ímpetu de l'Atlético. L'Espanyol, per part seva, va mantenir la seva solidesa defensiva i va limitar les opcions de l'equip local, frustrant els seus intents de gol.

Al 97, Barrios va picar la pilota cap a l'interior de l'àrea catalana perquè controlés Riquelme; i encara que l'exjugador del Girona va controlar i va marcar amb un xut dret subtil proper a l'escaire més allunyat, tot havia estat inútil ja que el linier de Ricardo de Burgos Bengoetxea va decretar fora de joc.

El partit va concloure amb un empat sense gols, deixant l'Atlético amb la sensació d'haver perdut una bona oportunitat i l'Espanyol satisfet amb un punt valuós en un estadi sempre complicat.

El proper partit del conjunt de Manolo González serà el dissabte 31 d'agost a les 19:15 a l'RCDE Stadium contra el Rayo Vallecano. Ja s'haurà tancat el mercat de fitxatges (encara que s'espera algun moviment més al club) i l'últim matx abans de la primera parada per seleccions del curs.