Arriba el sorteig de la Champions per a Barça i Girona: tots els detalls

La Champions es posa en marxa amb el sorteig. Foto: UEFA

Barça, Girona, Real Madrid i Atlètic de Madrid coneixeran, aquest dijous 29 d'agost , els seus rivals de la primera fase de la renovada Champions League, que per primera vegada en els darrers 20 anys canvia el seu format deixant enrere la fase de grups per donar pas a una lliga general en què cada equip disputarà vuit partits davant de rivals diferents, quatre d'ells a casa i quatre més a domicili.

La nova Champions comença a rodar al Fòrum Grimaldi de Mònaco amb el sorteig de la nova primera fase de la competició. En aquesta ocasió es deixaran enrere els grups conformats per quatre equips per donar pas a una lliga general en què tots els equips competiran contra tots, encara que no s'enfrontaran res més que a vuit dels 36 equips que configuren la competició.

La gran novetat d'aquest format és que, a diferència de les últimes tres dècades, els equips de LaLiga no estaran enquadrats amb tres equips més a la primera fase. En aquesta ocasió cadascun tindrà vuit rivals als quals s'enfrontarà per aconseguir el major nombre de punts possibles i acabar així entre els vuit primers classificats , accedint directament als vuitens de final, o evitar estar entre els dotze pitjors equips i així disputar un nou play-off que els classifiqui per a la ronda de vuitens.

Pel que fa als rivals, el nou format fa que els bombos perdin importància, ja que cada equip s'enfrontarà a dos equips de cada bombo. Així, Barça i Madrid (que es troben al bombo 1) s'enfrontaran a dos equips caps de sèrie, entre els quals hi ha Manchester City, Bayern, París Saint-Germain, Liverpool, Inter, Dortmund i RB Leipzig . D'aquests dos partits, en un exerciran com a locals i en un altre com a visitants, i igualment passarà amb els rivals de la resta de bombos, jugant sempre a casa amb un d'ells ia domicili amb l'altre.

Tot això en un sorteig en què no es podran enfrontar equips del mateix país, i en què el màxim nombre de rivals d'una mateixa lliga serà de dos. A més, un programari serà l'encarregat de repartir sort i generar els aparellaments, substituint les boles habituals.

Un nou format de la competició que fa que el sorteig pugui tenir més transcendència que en edicions anteriors, ja que dins de cada bombo, com cada any, hi ha equips més perillosos que altres. El principal objectiu dels quatre equips espanyols serà evitar al bombo un rivals com Manchester City, Bayern o Inter, sent el Leipzig i el Dortmund els més assequibles, amb Liverpool i PSG en un esglaó intermedi.