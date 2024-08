Mala sort per al Girona: cau en un 'grup de la mort' a la primera fase de la Champions League

L'expectació era palpable. Els aficionats del Girona FC, amb el cor en un puny, esperaven ansiosos el sorteig de la fase de lliga de la UEFA Champions League, un moment històric per a un equip que mai no havia trepitjat aquests escenaris. Tot i això, la sort, o millor dit, la falta d'ella, s'ha acarnissat amb el club català en la seva primera aventura europea, deixant-li un camí empedrat i ple de gegants del futbol europeu.

El sorteig, celebrat al Fòrum Grimaldi de Mònaco, no va ser clement amb el Girona. L'equip, que ja havia aconseguit la gesta de classificar-se per a la Champions, s'enfrontarà a rivals que farien tremolar qualsevol veterà de la competició, i molt més un debutant. A Montilivi, l'afició podrà veure Liverpool, Arsenal, Feyenoord i Slovan de Bratislava, equips amb una àmplia experiència en competicions europees, mentre que les visites a estadis mítics com el Parc dels Prínceps a París, Sant Siro a Milà i el Philips Stadion a Eindhoven afegeixen encara més pressió a una fase de grups que sembla gairebé impossible.

La nova Champions League no comptarà amb grups, sinó amb una sola lliga de 36 equips. Tots els equips participants jugaran vuit partits a la fase de lliga.

Un grup de la mort per a un debutant

El grup en què ha caigut el Girona sembla més una mena de "grup de la mort" que un conjunt assequible per a un equip que està fent els seus primers passos a l'elit europea. El Liverpool, sis vegades campió d'Europa, és un gegant que sembla inabastable per a la modesta plantilla gironina. Els 'Reds' no només tenen història, sinó també un planter que barreja experiència i talent jove de primer nivell. Anfield, conegut pel seu ambient intimidant, serà una prova de foc per als de Míchel.

L'Arsenal, un altre colós del futbol anglès, tampoc no donarà treva. Tot i que els últims anys han passat per alts i baixos, els 'Gunners' han recuperat la forma i vénen amb la moral alta després de les seves bones actuacions a la Premier League. Els enfrontaments amb equips com Feyenoord i el Slovan de Bratislava, tot i que en teoria més accessibles, també representen desafiaments considerables, especialment tenint en compte la inexperiència del Girona en aquests límits.

El repte fora de casa

Però si els partits a casa ja són complicats, les sortides es perfilen com a autèntics malsons. Jugar al Parc dels Prínceps contra el París Saint-Germain, amb la seva constel·lació d'estrelles i la seva ambició desmesurada per conquistar Europa, serà una missió gairebé impossible. Viatjar a Milà per enfrontar-se a l'AC Milan, un club que ha aixecat l'orella en set ocasions, és un altre dels reptes que podrien deixar cicatrius en un equip que encara està construint la seva identitat a l'escenari continental.

El PSV Eindhoven, conegut per la seva afició apassionada i la seva tradició de bon futbol, no serà un rival fàcil de doblegar a casa seva. I l'Sturm Graz, encara que menys conegut, és un equip que a la seva lliga sol imposar el seu joc, especialment al seu feu.

Un desafiament monumental

És difícil no sentir-se preocupat pel Girona davant del que s'acosta. Aquest sorteig ha estat una dura benvinguda a la Champions, una competició que, si bé és un somni per a molts, també es pot convertir en un malson per als que no estan preparats. El club s'haurà de preparar com mai abans, cercant un equilibri entre el realisme i l'ambició, sabent que cada punt guanyat serà un triomf en si mateix.

L'esperança de l'afició rau en la capacitat de l'equip per sorprendre. La història del futbol és plena de relats d'equips que, contra tot pronòstic, han desafiat les expectatives. Tot i això, la tasca que té per davant el Girona és titànica, i només el temps dirà si podran estar a l'alçada d'aquest desafiament monumental o si la Champions League els passarà factura la temporada més ambiciosa fins avui.