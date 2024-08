El Madrid torna a ensopegar a domicili i no passa de l'empat a Las Palmas (1-1)

L'exblaugrana Sandro Ramírez supera Ferland Mendy. Foto: X (@UDLP_Oficial)

Al Madrid no se li donen bé les illes . Segon desplaçament a territori insular, segona vegada que els de Carlo Ancelotti tornen a casa sense guanyar. El passat dijous 29 d'agost va ser al camp de la UD Las Palmas (1-1), en una nova trobada poc inspirada per part del conjunt blanc. Un matiner gol d'Alberto Moleiro va fer sonar les alarmes dels merengues, que no van trobar la clau i que només a la segona part, des del punt de penal, van aconseguir empatar. Es va despertar llavors el quadre blanc, però els seus intents d'emportar-se els tres punts no van fructificar.

En un inici fulgurant, els de Luis Carrión van trigar tot just cinc minuts a obrir la llauna en una magnífica combinació entre Oliver McBurnie i Alberto Moleiro; el de Tenerife va rebre dins l'àrea i, després d'anar-se'n d'Aurélien Tchouaméni i d'Éder Militao, va treure un excel·lent xut amb l'esquerra amb què va aconseguir sorprendre Thibaut Courtois.

Minuts després, el davanter escocès va estar a punt d'incrementar el compte en una passada enrere que no va encertar a rematar i que va acabar a les mans del porter belga. Els canaris controlaven ia més aprofitaven els espais del conjunt blanc, davant de la desesperació de Carlo Ancelotti.

El vigent campió va semblar despertar-se en una falta a la mitjalluna de l'àrea als 25 minuts; un potentíssim xut de Fede Valverde va provar per primera vegada Jasper Cillessen, que va treure una mà providencial per evitar el gol visitant. L'ocasió va animar Kylian Mbappé, que amb el xut des de la frontal va obligar a actuar el porter neerlandès, que va atrapar la pilota sense problemes.

Després d'un xut alt de Javi Muñoz, Antonio Rüdiger va respondre amb una rematada llunyana que va desbaratar un atent Cillessen. Abans del descans, el conjunt canari va demanar penal en una caiguda de McBurnie davant el central alemany, però el col·legiat no va veure gens mereixedor de sanció.

A la represa, van avisar Vinícius i Rodrygo, que va entrar per Brahim amb Fran García, però va ser Sandro Ramírez el que va estar més a prop d'anotar en una rematada que va marxar per sobre del travesser. Poc després, Cillessen va repel·lir un xut de Mbappé i Vinícius, al rebuig, no va aconseguir contactar bé amb l'esfèric.

De mica en mica, el Real Madrid s'acostava a la meta grancanària. Un cop de cap de Tchouaméni que va fregar el pal va precedir la jugada de l'empat de l'equip blanc, quan Álex Suárez va tocar amb el braç una pilota d'Arda Güler i l'àrbitre va decretar penal; Vinícius es va plantar davant els 11 metres i, amb un llançament a la dreta, va posar la pilota lluny de l'abast del porter local .

A la següent jugada, Courtois va aparèixer per evitar el segon dels de Carrión, tot després que Mika Mármol rematés de volea una pilota prolongada al segon pal. Ho va continuar intentant el quadro madridista, que va tenir una altra ocasió molt clara en una acció d'Endrick només saltar al camp.

Un gol anul·lat a Viti per fora de joc després de caçar un rebuig a l'àrea va posar fi al matx . Els blancs, doncs, queden a 4 punts del Barça i diumenge que ve 1 de setembre, abans de la primera parada per seleccions del curs, rebran el Betis al Santiago Bernabéu.