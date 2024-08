París 2024: els esportistes i equips espanyols que competeixen aquest 30 d'agost

Foto: X (@paralimpics)

Després de les tres medalles de bronze amb què Espanya va iniciar la seva participació als Jocs Paralímpics de París 2024, arriba una segona jornada plena de noves oportunitats per sumar al medaller.

La natació, com és costum, concentrarà gran part de l'atenció, amb possibilitats de fins a sis proves diferents. Tot i això, aquest no serà l'únic esport en què Espanya competirà per medalles: el cordovès Alfonso Cabello, que ja compta amb cinc medalles paralímpiques, incloses dues d'or, també entrarà en acció.

També serà el torn dels equips de bàsquet amb cadira de rodes; els dos conjunts buscaran rescabalar-se de la després de perdre al seu debut. Tot i això, davant tindran dos durs rivals, ja que Austràlia, en homes, és una de les millors seleccions del món, una cosa similar al que passa amb la selecció de la Xina en dones.

L'atletisme serà el centre d'atenció durant el matí i la tarda, mentre que el canal de rem oferirà opcions a la jornada matutina. A més, hi haurà representació espanyola en tennis de taula, tir i tir amb arc.

Horaris

Atletisme: Alba García Falagan (10:31) i Joan Munar Martinez (19:08)

Bàsquet en cadira: Espanya-Austràlia homes (12:45) i Xina-Espanya dones (21:30)

Boccia: Vasile Agache (10:30), Sara Aller (17:00) i Amagoia Arrieta (18:10)

Ciclisme a la pista: Pablo Jaramillo i Alfonso Cabello (11:30) i Eduardo Santas (13:27)

Natació: Luis Huerta (9.34), David Sánchez (10.09), Enrique José Alhambra (11.06), Carlos Martínez i Óscar Salguero (11.14), Anastasiya Dmytriv i Nuria Marqués (11.18), Espanya relleus 4x10 estil Lliure (11:27), Marian Polo i Emma Feliú (19:51)

Rem: Javier García (10:10) i Espanya 4 amb timoner (12:10)

Tennis: Enrique Siscar (12:00)

Tir: Fernando Michelena (13:30)