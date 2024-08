Zakia Khudadadi fa història a París amb la primera medalla per a l'Equip de Refugiats

Khudadadi celebra la seva medalla de bronze. Foto: Comitè Paralímpic Internacional

L' afganesa Zakia Khudadadi va fer història el dijous 29 d'agost als Jocs Paralímpics que s'estan disputant a París en conquerir la primera medalla de la història per a l'Equip de Refugiats , un bronze a la prova de -47 quilos K44 del taekwondo.

Fa tres anys, a Tòquio, Khudadadi va representar el seu país de naixement, l'Afganistan, i va concloure a la novena posició, només uns dies després d'haver escapat del seu país per l'entrada al país dels talibans.

Al Grand Palais parisenc, l'afganesa va perdre el combat de quarts de final contra l'uzbeca Ziyodakhon Isakova, però va poder accedir a la repesca, on va batre la turca Nurcihan Ekinci i poder optar a un dels dos bronzes davant la marroquina Naoual Laarif que es va haver de retirar d'aquest combat a causa d'una lesió.

"Vull donar aquesta medalla a tothom. Espero que un dia hi hagi llibertat al meu país, per a tothom, per a totes les nenes, per a totes les dones, per a tots els refugiats del món. I que tots treballem per això, per la llibertat i la igualtat", va assenyalar Khudadadi després del seu èxit.

La taekwondista s'ha mostrat "molt orgullosa" de portar la bandera paralímpica que representa l'Equip de Refugiats. "Avui sóc una refugiada. Vaig treballar dur aquests tres anys i vaig tenir problemes, però això és cosa del passat, ara sóc medallista de bronze", va remarcar.