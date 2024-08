El ciclista Alfonso Cabello, bronze al quilòmetre contrarellotge

L'andalús sabia que defensar l'or de fa tres anys resultaria complicat - EP

El ciclista cordovès Alfonso Cabello va aconseguir aquest divendres la cinquena medalles per a la delegació espanyola present als Jocs Paralímpics de París en guanyar el bronze a la prova del quilòmetre contrarellotge C4-C5, mentre que l'aragonès Eduardo Santas va ser quart en la persecució 3.000 m de la classe C3 del ciclisme a pista.

El 'pistard' andalús, de la classe C5 i medalla d'or en aquesta prova a Londres 2012 ia Tòquio 2020 i bronze a Rio de Janeiro 2016, va demostrar, malgrat una complicada preparació, ser un dels candidats al podi i ho va reafirmar des de passat el migdia al Velòdrom de Saint-Quentin-aYvelines. Va tenir opcions d'haver aconseguit un premi més gran, però el britànic Blaine Hant va signar un gran final per arrabassar-lo en els últims 250 metres.

L'andalús sabia que defensar l'or de fa tres anys resultaria complicat. "Fa un any i mig no sabia si em podria tornar a pujar a una bicicleta", ha recordat davant els mitjans després de recollir un bronze al qual dóna molt de valor i que el manté entre els millors per quart Jocs Paralímpics consecutius.

A més, a la ronda de classificació, que donava bitllet als sis més ràpids per a la final, l'australià Korey Boddington, actual subcampió del món de la classe C4, va demostrar que semblava estar en un esglaó per sobre de la resta amb un crono de 1 :01.190 i nou rècord paralímpic.

El doble campió paralímpic espanyol va complir sent el tercer més ràpid amb un crono d'1:02.050, i es va reservar una mica d'energia per a la final, a prop del britànic Hant, que el va avantatjar en 45 mil·lèsimes, i amb una òptima distància sobre un dels seus rivals històrics, el també britànic Jody Cundy, a més de tres dècimes.

A l'espanyol li tocava sortir l'antepenúltim a la final i esperava expectant precisament el temps de Cundy. Aquest no va poder millorar el seu temps d'hores abans, cosa que sí que va fer Cabello que amb 1:01.969, molt a prop del seu rècord del món de fa tres anys al velòdrom d'Izu (1:01.557), es va assegurar almenys el bronze, deixant clar que tenia aquell plus de més que havia advertit.

Li tocava esperar el que fes principalment Hunt que per moments el va fer somiar amb un premi millor, però el britànic va signar una gran darrera volta a la pista i es va quedar amb la plata per gairebé dues dècimes (1:01.776). Boddington, malgrat que es va venir una mica baix al final, va aconseguir heretar el tron de l'andalús a la prova (1:01.650).

Santes baralla pel bronze

Aquesta és la sisena medalla de Cabell en uns Jocs Paralímpics, que no baixa del podi en aquesta prova des de Londres 2012. Allà va ser or com el 2021, mentre que el 2016 va ser bronze. Les altres dues són sengles bronzes en la prova de velocitat per equips a Rio de Janeiro i Tòquio, on espera fer també doblet al costat de Ricardo Ten i Pablo Jaramillo, aquest tretzè a la classificació (1.06.634).

Poc després, no es va poder completar una bona jornada al Velòdrom Saint-Quentin-en-Yvelines ja que Eduardo Santas no va poder aconseguir una altra medalla de bronze en la persecució 3000 m de la classe C3. L'aragonès va repetir final pel tercer i quart lloc com fa tres anys en ser el tercer millor temps (3:25.874).

El seu rival pel tercer esglaó del podi era el canadenc Alexandre Hayward, que havia estat una mica més lent passat el migdia (3:26.940), però que va ser molt superior a la final. El saragossà va anar al davant, però el nord-americà el va superar i va acabar penjant-se el bronze per una diferència de gairebé quatre segons (3:24.865 a 3:28.617).

"Sempre fa il·lusió córrer una final, però més il·lusió fa guanyar-la. Som en la mateixa situació que fa tres anys a Tòquio, vaig córrer la final, la vaig perdre i vaig fer quart, va ser una gran decepció i ara s'ha repetit, però més no he pogut fer, m'he esforçat al màxim, el rival ha estat molt fort a la tarda i ha millorat els temps", va assenyalar Santas.

L'aragonès ha recordat que "realment" el que ha "preparat" per a aquest esdeveniment és "la contrarellotge a la carretera". "Així que espero que em serveixi de motivació per estar el més amunt possible a la crono la setmana que ve", ha confessat. "Ricardo (Ten) i hem estat de preparació junts a Sierra Nevada, en altura, i el que hem preparat és la contrarellotge, però lògicament, véns aquí, et veus a la final, i vols guanyar", ha indicat.

"Aquest matí he fet el tercer millor temps, creia que podia guanyar la medalla, però no l'he guanyada i això és l'esport. He gaudit de la final aquí en uns Jocs i ara a buscar la crono que jo crec que estaré cent per cent recuperat mentalment perquè físicament em trobo bé", ha sentenciat