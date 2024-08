S'esfuma el vent després de dues proves al segon dia de la Louis Vuitton Cup

Segon dia de la Copa Amèrica

Ha estat un dia difícil pels oficials de regata de la Louis Vuitton Cup, que han aconseguit completar dues proves abans que el vent caigués per sota del límit de 6 nusos i mig i provoqués l’anul·lació de la regata abans de la trobada entre l’equip italià i l’americà.

La natura ha estat un factor clau a la primera regata del dia, amb Alinghi Red Bull Racing caient dels foils gairebé immediatament a l’àrea de presortida després d’una trabujada lenta a l’entrada contra NYYC American Magic. Als suïssos els ha estat gairebé impossible agafar velocitat per volar i, tot i que han mantingut la calma, s’han quedat frustrats a l’aigua.

A la sortida, els americans no han tingut oposició i han navegat cap a un avantatge enorme al qual s’han aferrat gràcies al magnífic control de l’embarcació dels timoners Tom Slingsby i Paul Goodison, i a l’encara millor control de vol de Michael Menninger i Andrew Campbell. Semblava una regata que mai hagués d’acabar amb molt de risc als quatre trams.

El comitè de regates ha escurçat el camp repetidament, fins que ha decidit col·locar la línia d’arribada al final de la quarta mànega (de les sis possibles), amb el factor del temps límit de 45 minuts a tenir en compte. En un moment, ambdues embarcacions estaven a l’aigua, fora dels foils i desesperats per volar de nou. Navegaven de marge en marge al llarg del camp buscant la brisa i, tot i que han aconseguit aixecar-se, ha estat breu i precari.

Tanmateix, els americans tenien un avantatge gegant de gairebé un tram i ha arribat a la meta navegant sense foils per sumar la seva primera victòria de la Louis Vuitton Cup. Alinghi Red Bull Racing ha trobat una nova brisa de baixada i l’han mantinguda fins a l’arribada, volant alt, però amb una diferència de 2 minuts i 58 segons respecte dels seus rivals.

Després de la regata, Tom Slingsby estava animat, però es mantenia realista sobre les condicions: “Hi havia una brisa suau quan hem començat la prova, i els hem fet caure dels foils, així que pensàvem ‘bé, hauríem de ser capaços de navegar pel camp’. Però el vent ha començat a morir-se més i més i ha passat d’uns 7,5 nusos a 6,5 nusos, i ens trobàvem clapes de cinc nusos, a vegades. Quan hem caigut dels foils a l’última empopada, he començat a intentar calcular: si navego a 10 nusos en un angle de 120 i l’altra embarcació està sobre els foils, quant trigarà a agafar-nos. Aquestes condicions són molt estressants i ha estat bé disposar de prou avantatge per poder sumar un punt. És difícil sentir l’ímpetu en aquestes condicions. Tot i que avui hem guanyat, sempre estàs al límit i amb un petit error caus dels foils i s’acaba la regata”.

Sobre la regata que no han fet contra Luna Rossa Prada Pirelli, Tom ha afegit: “Luna Rossa és un os més dur de rosegar. Amb tots els meus respectes cap a Alinghi Red Bull Racing, els italians semblen ser els millors desafiaments i seran molt difícils de vèncer; especialment en aquelles condicions”.

Pels suïssos, la competició està resultant dura després d’una derrota el primer dia contra Orient Express Racing Team, però Arnaud Psarofaghis, el patró de l’equip, manté el positivisme: “Ha estat un dia difícil entre el vent al límit i una regata molt justeta a l’aigua, però ens agraden les regates complexes. Si ens hagués anat bé, tindríem una millor sensació, però ha estat interessant. Ens hem equivocat a l’entrada, American Magic ha fet un bon paper frenant-nos i la regata no acabava allà perquè sabíem que podria passar alguna cosa, per tant, hem intentat lluitar. Per desgràcia, la brisa era molt suau a sotavent i només intentàvem tornar a pujar als foils. Només hi ha hagut dues regates, dues derrotes. Crec que tothom pot fer alguna cosa estranya i avui hem estat nosaltres”.

A la segona regata completa del dia, INEOS Britannia ha navegat sense contrincant, ja que Emirates Team New Zealand no competia. El programa i les normes dicten que l’equip de Sir Ben Ainslie havia de completar el procediment de sortida i començar la prova abans que l’àrbitre en cap, Richard Salter, atorgués la victòria als britànics.

Dylan Fletcher, timoner de babord de l’INEOS Britannia, ha tornat a terra amb ganes que el temps millori dissabte, ja que té dues regates programades contra Alinghi Red Bull Racing i Luna Rossa Prada Pirelli. Quan se’ls ha preguntat sobre com estaven preparant per a aquestes dues regates, Dylan ha comentat: “Crec que estem aprofitant l’impuls de la Louis Vuitton Regata Preliminar, en què potser vam tenir una mica de sort a la sortida contra American Magic, però ens hem estat preparant molt al simulador amb el nostre entrenador de sortides Ian Williams, així que tenim ganes de la batalla”.

Finalment, comentant l’incident d’ahir al vespre d’Emirates Team New Zealand, Dylan s’ha mostrat amb ganes de donar la benvinguda al defensor de la Louis Vuitton 37a America’s Cup: “Abans de res, estic molt content que tothom hagi resultat il·lès i, tot i que l’embarcació s’hagi trencat, la seva salut i la seva seguretat estan bé, però és molt desafortunat per a ells. Sembla que tornaran a l’aigua demà, per tant, han fet una bona feina de reparació i els danys no deuen haver estat tan grans”.

Emirates Team New Zealand ha emès un comunicat després de la regata d’avui: “Després d’una avaluació exhaustiva, l’equip està alleujat que els danys no hagin estat tan greus com es pensava inicialment. Ha calgut molta feina per tal d’esbrinar on eren els danys i com reparar-los. Els danys estructurals són raonablement significatius, però tot són coses que podem reparar al casc”, ha dit l’enginyer estructural Dave Olsen. “No es pot dir que hàgim tingut sort perquè va ser una mala tarda, però comparat amb el que podria haver estat, estem molt agraïts”. La feina ha estat incansable a la base, realitzada per un grup altament qualificat de constructors d’embarcacions que han acceptat el repte que se’ls va presentar fa només 24 hores. “L’equip de terra i els constructors són de primera classe; li donen la volta al problema amb molta qualitat i rapidesa. Hi estan posant moltes hores i posarem aquesta embarcació a l’aigua per competir una altra vegada”. L’equip espera tornar al camp de regates demà, dissabte 31, enfrontant-se als seus pròxims encontres programats.

El programa per recuperar les dues regates perdudes avui ha estat anunciat pel comitè de regates, amb sis regates programades per al dissabte 31 d’agost. S’obrirà el dia amb les dues regates que no s’han pogut realitzar avui.

La previsió és que les condicions es mantinguin fluixes, però millorin una mica per les regates de demà del primer Round Robin de la Louis Vuitton Cup. La primera regata està programada a les 14:00 CET.