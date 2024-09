Toni Ponce estrena el comptador de metalls amb una plata en 100 braça S5

Ponce, nedant en una prova a la piscina. Foto: CPE

El nedador català Toni Ponce va aconseguir, a última hora de l'1 de setembre passat, la quinzena medalla per a la delegació espanyola als Jocs Paralímpics de París després d'aconseguir la plata als 50 metres braça de la classe S5, un metall que no va acabar de deixar-lo content perquè es veia amb capacitat per a més.

Ponce, doble medallista fa tres anys a Tòquio, en tots dos casos també de plata, va sumar una tercera a nivell paralímpica repetint la que va aconseguir fa tres anys a la capital japonesa i després de remuntar des de la tercera plaça, encara que va considerar que havia potser deixat passar una bona oportunitat per haver-se penjat el sempre anhelat i somiat or.

Doble campió del món de la disciplina, el barceloní havia estat el més ràpid a les sèries matinals, però encara que a la tarda va ser capaç fins i tot de baixar un segon, no n'hi va haver prou davant el poder del suís Leo McCrea, al qual havia superat precisament a les dues anteriors finals mundialistes.

El català va recalcar en zona mixta que va intentar "apretar-ho amb tot", però el seu suís, que té "més palanca" que ell, se'l va posar "més complicat". "Realment ha fet una carrera i ha fet millor marca personal, però sé que si hagués estat a les meves marques, hagués guanyat, però aquests són els Jocs, tot pressió. Estic més content que potser la plata a Tòquio", va reconèixer.

"Agredolç, com sempre. Sóc home més de plata a Jocs que en una altra cosa, però ho hem lluitat. Teníem una gran opció, però no ha sortit, encara que estem satisfets perquè hi hem estat una altra vegada lluitant fins al final", va assenyalar Ponce sobre el seu èxit.

El nedador va passar els primers 50 metres a la tercera posició i ja havia cedit molt de terreny sobre McCrea, dos segons que l'obligaven a una volta de màxim nivell. Ponce ho va donar tot, però només en va tenir prou per superar l'ucraïnès Danylo Semenykhin perquè el suís no va afluixar i va tocar la paret en 1:27.15 pels 1:29.43 del català.

"Porto uns dies amb pressió, que el cap, a mi no m'ha ajudat res. Anàvem molt forts, demano disculpes, en el meu cas, al meu entrenador Jaume (Marcé), perquè considero que estava molt fort i m'ha preparat molt bé , però no ha sortit per pressió, perquè el cap no hi era, pel que sigui, però cal portar-lo i hem intentat portar-lo tan bé com sigui possible. No ha pogut ser, però també contents que tenim una altra medalla", ha subratllat.