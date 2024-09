Susana Rodríguez s'exhibeix de nou: la gallega, campiona de triatló PTVI1 a París

Foto: Europa Press

La triatleta espanyola Susana Rodríguez s'ha proclamat aquest dilluns 2 de setembre doble campiona paralímpica després d'aconseguir la medalla d'or a la prova de triatló per a esportistes amb discapacitat visual dels Jocs de París, donant a Espanya la seva dissetena presea , cinquè or i segon de aquest esport després d'hores abans de Dani Molina a PTS3.

L'esportista gallega ha estat la gran dominadora a la capital francesa com ja en fa tres, llavors acompanyada per Sara Loehr. En aquesta ocasió, amb Sara Pérez ha estat la millor a la natació, el ciclisme i la cursa a peu per guanyar amb molta autoritat el seu segon or paralímpic.

Hores abans, Dani Molina, en el seu debut per fi en uns Jocs en aquest esport, va fabricar a foc lent el seu metall daurat a PTS3 per a esportistes amb discapacitat física, culminat a la seva magnífica carrera a peu, el seu punt fort i on va signar una gran remuntada després de controlar bé els seus rivals després del segment de ciclisme.

El madrileny, cinc vegades campió del món, era el favorit en aquesta prova, nova al programa per a París 2024, una inclusió que per fi li va permetre aspirar a l'única cosa que faltava al seu enorme palmarès on també hi ha sis ors europeus. Paralímpic en natació a Atenes 2004, va tancar una llarga espera de la millor manera possible, amb un triomf de molta autoritat i que li va permetre gaudir-lo a la recta de meta on a primera fila es trobava també SM la Reina Letizia, recolzant aquest matí els triatletes .

Moral, a 7 segons d'un altre bronze

Per la seva banda, a la categoria de cadira de rodes, la madrilenya Eva Moral no va poder repetir el seu podi de fa tres anys i va finalitzar a la quarta posició a set segons d'una nova medalla de bronze i després d'un cicle en què ha estat mare.

L'espanyola va sortir a la segona posició després del segment de natació després de l'australiana Laura Parker i després d'un inici en què totes les participants anaven "ben enganxades" a la paret per evitar el màxim possible el corrent. Després en el ciclisme va patir una mica més per la llamborda del circuit i que "és horrorós per a bicicleta de mà", però on també s'havia trobat "molt bé".

En aquest segment es va quedar d'inici una mica endarrerida, però després va anar remuntant a poc a poc per situar-se quarta abans del tram final de cursa en cadira de rodes, on tenia al davant la canadenca Leanne Taylor. Moral la va tenir a prop, però la nord-americana va aguantar i es va quedar amb el bronze.

A més, també van competir els esportistes de les classes PTS2 i PTS3 on els debutants Lionel Morales i Diego Lardón es van emportar un diploma paralímpic amb la seva sisena i vuitena plaça respectivament, mentre que, a PTS2, Rakel Mateo va ser desena. Morales era el que teòricament més opcions podia tenir de lluitar pel podi, però no va sortir ben col·locat de l'aigua i se li van escapar les opcions.