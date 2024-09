Marta Fernández aporta la 20a medalla d'Espanya, amb el bronze en 50 esquena

La nedadora espanyola Marta Fernández posa amb la seva plata als 50 papallona S4 als Jocs Paralímpics de Tòquio - EP

La nedadora Marta Fernández va aconseguir aquest dilluns la medalla de bronze als 50 metres esquena S3 dels Jocs Paralímpics de París 2024, de manera que Espanya ja suma 20 metalls en aquesta competició (5 d'or, 4 de plata i 11 de bronze).

Fernández, de 30 anys i amb paràlisi cerebral, estava entre les principals aspirants al podi d'aquesta prova, després de fer aquest matí el tercer millor temps de les vuit finalistes i batre el rècord d'Espanya amb 58”63.

Ja a la tarda, la nedadora burgalesa va saltar a la piscina del París La Défense Arena disposada a confirmar aquests pronòstics. De fet, va encapçalar la cursa durant els compassos inicials, però finalment va haver de conformar-se amb la medalla de bronze.

L'or va ser per a la britànica Ellie Challis, que va fer un temps de 53”56, mentre que la plata va correspondre a la russa Zoia Shchurova –que competeix sota bandera neutral– amb 58”36 i Fernández va detenir el crono en 1'00” 46.

“Canvi en la manera de nedar"

La nedadora espanyola va aconseguir així la seva segona medalla internacional als 50 esquena S3, després del bronze obtingut l'abril passat a Funchal, capital de l'arxipèlag portuguès de Madeira.

“Ens vam començar a plantejar l'esquena amb un canvi en la manera de nedar al març. Estic molt contenta perquè agafar medalla aquí era una cosa que no comptàvem i queda marge de millora”, va comentar Fernández.

La nedadora espanyola va indicar: “Ha estat un any dur i només pensava lluitar per les medalles a París. Ja en tinc una, així que estic contenta ja per més, si es pot. Al principi vaig pensar que no era medalla perquè no he vist que s'il·luminés el trampolí i he pensat: 'Demà més'. Però quan ho he vist m'ha donat una pujada”.

Marta Fernández va ser l'esportista espanyola més premiada als Jocs Paralímpics de Tòquio 2020, els primers de la seva carrera, on va pujar al podi en tres ocasions per recollir l'or dels 50 braça SB3, la plata dels 50 papallona S5 i el bronze de els 50 lliure S4.

La nedadora burgalesa i establerta a Valladolid va debutar amb la selecció espanyola a l'Europeu celebrat a Funchal uns mesos abans dels Jocs de Tòquio i va donar la sorpresa en penjar-se una medalla d'or i tres de plata.

Després, ha ampliat el seu palmarès a les principals competicions internacionals, com els Mundials de Funchal 2022 (dos ors, una plata i un bronze) i de Manchester 2023 (dos ors, una plata i dos bronzes), i l'Europeu de Funchal 2024 ( quatre ors, una plata i un bronze).