Núria Marquès aconsegueix el bronze al relleu 4x100 a París 2024

Núria Marquès es penja una medalla de bronze al relleu 4x100 / @EP

La natació no va fallar aquest dilluns tampoc a la seva cita amb les medalles i va ajudar que la delegació espanyola presenti als Jocs Paralímpics de París superi ja la vint gràcies a dos bronzes molt valuosos de Marta Fernández i el relleu 4x100 estils 34 punts.

Nuria Marquès, Óscar Salguero, Íñigo Llopis i Sarai Gascón, els quatre components del relleu 4x100 estils 34 punts que van aconseguir la medalla de bronze aquest dilluns als Jocs Paralímpics de París, van reconèixer la seva felicitat per l'èxit aconseguit i la força d'un equip a el que també van nedar José Antonio Marí i Anastasiya Dmytriv.

"La veritat és que les sensacions són molt positives. Un relleu en un estadi com aquest la veritat és que es gaudeix moltíssim i crec que tots ho hem gaudit, ho hem patit fins al final i la veritat és que ha sortit superbé", va celebrar Nuria Marquès davant dels mitjans.

L'èxit va venir per mitjà d'un relleu, una modalitat en què la natació espanyola no pujava al podi des dels Jocs de Pequín del 2008 . Els tècnics van ser ambiciosos i van col·locar un quartet molt fort amb Nuria Marquès (esquena), Óscar Salguero (brassa), Íñigo Llopis (papallona) i Sarai Gascón (lliure), que va mostrar el seu nivell ja al matí on van nedar Anastasiya Dmytriv i José Antonio Marí, que també es van emportar metall, el segon per a la jove andalusa i el primer per al valencià des del 2012.