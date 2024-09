Luis Suárez anuncia el seu adeu de la selecció uruguaiana

Suárez, a la roda de premsa. Foto: AUF

El jugador de l'Inter Miami (i ex de Barça, Liverpool i Ajax, entre d'altres) Luis Suárez ha anunciat que es retira a nivell internacional després de la disputa del partit de les Eliminatòries sud-americanes contra el Paraguai, a l'Estadi Centenari de Montevideo, i posarà així fi a un periple de més de 140 partits com a internacional i sent el màxim golejador històric d'Uruguai .

"Divendres serà l'últim partit amb la selecció del meu país. Tinc la tranquil·litat que em retiro perquè sóc jo qui vol fer un pas al costat. Hi ha jugadors amb una gran progressió, tinc 37 anys i és molt difícil que pugui jugar el següent Mundial . Sóc jo qui es retira i no les lesions o que deixin de trucar-me", va apuntar.

En aquest sentit, ha afegit que així es podrà "lliurar al màxim" fins a l'últim partit. "No serà que la flama s'apagui a poc a poc. He guanyat molts títols al llarg de la meva carrera, però no canvio la Copa Amèrica guanyada amb l'Uruguai per res", va assegurar, emocionat, al nomenar el seu millor moment com a charrúa.

Sobre per què retirar-se després d'aquest partit contra el Paraguai, i no després de l'última Copa Amèrica en què l'Uruguai va ser tercera, ho va explicar: "Ho podria haver fet a la Copa Amèrica, però l'entrenador em va fer saber que comptava amb mi i per què no fer-ho al meu estadi, amb la meva gent. Acomiadar-me amb la gent aquí no sé si és una cosa que molts van fer”.

Suárez era l'últim supervivent de l'Uruguai que va conquerir la Copa Amèrica 2011, darrer títol de l'equip nacional. De moment, ha jugat 142 partits (seran 143) des del seu debut el febrer del 2007 davant Colòmbia, sent superat això sí per les 161 internacionalitats de Diego Godín. Però Suárez, amb 69 gols, és el màxim golejador històric de la Celeste.

Deixa el futbol internacional però no penja les botes, ja que seguirà a l'Inter Miami amb Leo Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba, amb qui va formar una gran societat al FC Barcelona. "Del futbol professional vull seguir gaudint més. Estic molt còmode on sóc. El que és clar és que no vull ser entrenador, encara que sí estar vinculat al futbol", va comentar el golejador sobre el seu futur més pròxim.