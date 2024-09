Fermín López, lesionat: el fantasma del 'virus FIFA' plana sobre el Barça

Foto: EuropaPress

El migcampista Fermín López causa baixa a la concentració de la selecció espanyola Sub-21 a causa d'una lesió muscular, per la qual cosa no estarà en els partits classificatoris a l'Europeu de la categoria d'Eslovàquia 2025 que enfrontaran a la 'Rojita' Escòcia i Hongria , sent el seu reemplaçament a la convocatòria el també jugador del FC Barcelona Pablo Torre.

"L'internacional espanyol pateix una lesió muscular que impedeix la seva participació en els propers compromisos de la Selecció espanyola Sub-21", ha informat la RFEF a la seva pàgina web, on ha avançat que el també migcampista del FC Barcelona Pablo Torre serà el seu reemplaçament a la concentració de la 'Rojita', a la qual "s'incorporarà les pròximes hores".

Després de les proves mèdiques realitzades aquest dimarts al matí, tant els serveis mèdics de la RFEF com els del conjunt català van entendre que "el més oportú és que el jugador retorni a la disciplina del seu club per continuar amb la seva recuperació".

Per tant, Fermín López, peça clau perquè la selecció olímpica pengés l'or a París 2024 i que també va disputar l'Eurocopa, seguirà la seva recuperació a Barcelona.

UN VELL PROBLEMA PER AL BARÇA

El problema de les lesions dels jugadors a les aturades de seleccions no és un problema nou, i encara menys per al Barça, que cada any acumula baixes de peces estructurals i que acaba repercutint en els resultats del club.

Sense anar més lluny, la temporada passada va ser com a mínim "catastròfica en aquest sentit". La pitjor de totes va ser, sens dubte, la de Gavi . El migcampista culer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll el 19 novembre passat, i s'espera que torni de manera progressiva als terrenys de joc a partir del mes que ve. En total, una temporada completa perduda de manera innecessària, ja que era un dels futbolistes que acumulava més minuts i el xoc no tenia transcendència, ja que la classificació a l'Eurocopa ja estava tancada.

Un altre dels jugadors que també es va veure perjudicat va ser Marc-André Ter Stegen. El porter alemany es va lesionar l'esquena també al novembre i va deixar el Barça sense el seu porter titular durant 10 partits, en què el club capitanejat per Xavi va empatar dos partits i en va perdre dos més.

El tercer en discòrdia ha estat Ronald Araujo. El central xerrada es va lesionar el tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta a l'Uruguai-Brasil de la Copa Amèrica d'aquest estiu. L'uruguaià no podrà tornar als terrenys de joc fins ben entrat el desembre, després d'haver-se hagut d'operar per arrencar la temporada en les millors condicions.

Aquestes han estat algunes de les lesions més recents que el Barça ha hagut d'afrontar a causa dels partits de seleccions. L'excés de partits és una cosa del que es queixen els futbolistes en els últims temps, ja que la càrrega de minuts i esforços és cada vegada més gran, i el temps de recuperació, menor.