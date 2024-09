La catalana Nuria Marquès aconsegueix la medalla de plata en natació amb els 100 esquena S9

Núria Marquès es llança a l'aigua a la final dels 100 metres esquena S9 dels Jocs Paralímpics de Tòquio - EP

La nedadora catalana Nuria Marquès ha donat la primera medalla d'aquest dimecres a la delegació espanyola present als Jocs Paralímpics de París en aconseguir la plata a la prova dels 100 esquena S9, en què puja al podi per tercera edició consecutiva.

Marquès ja havia demostrat que estava en forma durant el relleu d'aquest dilluns ia la final ha ratllat a gran nivell. L'espanyola havia passat a la final com la tercera més ràpida ia la baralla per les medalles ha batut la brasilera Mariana Ribeiro per tres centèsimes. Per la seva banda, el seu compatriota Beatriz Lérida, de 19 anys, ha signat una gran remuntada i n'ha acabat quarta.