VÍDEO | Un llamp sorprèn els regatistes el cinquè dia de la Copa Amèrica

Regata de l'Emirates Team New Zealand - Copa Amèrica

Dos equips que estan en una lluita força ajustada a la Copa Amèrica són Emirates Team New Zealand, patrocinat per Estrella Damm, i Luna Rossa Prada Pirelli, que s'han enfrontat en una prova fascinant aquest dimarts. No sembla que hi hagi gaire per triar entre aquests dos, a part de la precisió en la navegació i el posicionament, que avui Jimmy Spithill i Francesco Bruni han brodat a la perfecció des del principi.

Tirant vent brut als kiwis en els acostaments finals a la línia i forçant-los a virar lentament ia caure dels foils, Luna Rossa ha aconseguit l'avantatge i ha sobreviscut a una gran escora a la sortida d'una virada. Tot i això, el drama ha estat a l'empopada final cap a l'arribada; ha empitjorat el temps i han sonat trons a prop del camp. Finalment, un llamp ha caigut a l'aigua, només a uns centenars de metres davant de Luna Rossa, quan es dirigien a la línia d'arribada.

Sensatament, el comitè de regates ha detingut la regata atorgant la victòria a Luna Rossa i desqualificant Emirates Team New Zealand per sortir dels marges del camp per evitar la tempesta. Tots dos vaixells han arriat les espelmes immediatament i han estat remolcats ràpidament al Port Vell.

Jimmy Spithill, patró del Lluna Rossa Prada Pirelli, ha lloat enormement el seu equip de cyclors, a qui ha reconegut el mèrit de generar la potència que els ha permès fer una sortida com la que han fet contra els kiwis: “Tot el mèrit és dels nois de les bicis. Aquesta sortida ha requerit tota l'energia que teníem i probablement tota la que utilitzarem mai. Ésser capaços de fer això és un senyal de força molt important. bones, els nois han estat capaços de superar-los a nivell de força i aquest és el principal objectiu. por; ja han trencat algunes bicis! Ha estat una altra regata estupenda contra els kiwis, no esperem menys quan ens enfrontem a ells i, per desgràcia, és l'última per un temps.

Regata de l'Emirates Team New Zeland

Parlant sobre la presalida i la jugada de Lluna Rossa, Peter Burling, patró d'Emirates Team New Zealand, ha carregat amb la culpa: "Ha estat un error per part meva, els he deixat avançar massa. No pensava que podrien accelerar com ho han fet fet i hem acabat en una situació difícil quan se'ns han posat a sobre. Quan caus del foil i es queda sense flux, tot es posa estrany i acabes amb angles estranys, però malgrat tot, estem força contents amb com ens hem preparat a la presalida; els hem fet fer el que volíem i simplement no hem estat capaços d'acabar-ho, però estem contents amb com hem navegat al camp Semblava que els assolim, però estava tan afavorit a la dreta que cada cop que intentàvem separar-nos o anar-hi per l'esquerra, evaporàvem tota la feina dura que havíem fet. Era molt difícil passar”.

Raigs i trons amb una victòria crucial per als suïssos

Mentre els equips deixaven els molls, la tensió era present amb els fans onejant la seva bandera i acomiadant els seus equips amb un entusiasme desenfrenat abans d'una regata d'alta pressió: ni més ni menys que Alinghi Red Bull Racing contra l'Orient Express Racing Team. Els suïssos, sense victòries durant tot el primer Round Robin, s'han mostrat imponents des del principi aconseguint un avantatge enorme i aprofitant un error dels francesos que els va fer caure dels foils a la primera mànega.

Els suïssos ja no han mirat enrere i han deixat zero vies de pas a Orient Express Racing Team, i han navegat amb precisió durant sis mànegues per assegurar-se una victòria moralitzadora que podria ser clau al final d'aquesta regata en cas d'empat. Primera victòria per a Alinghi Red Bull Racing, en el moment just i quan més importa.

Regata de l'Alinghi Red Bull Racing - Copa Amèrica

Un entusiasmat i alleujat Maxime Bachelin, timoner de babord de l'Alinghi Red Bull Racing, ha tornat a terra orgullós del seu equip: “És una molt bona manera de començar la setmana. Crec que ho hem fet força bé, ens agraden aquestes condicions canviants i el vent fort, així que hem fet justament el que volíem. Vam estar força desanimats la setmana passada després dels resultats; que abans, així que estem molt contents”.

Per als francesos ha estat una derrota dura, però Quentin Delapierre, patró i figura principal de la campanya, encara veu una via de sortida: “Hem tingut un problema tècnic, cosa que ha estat força desafortunada, i estàvem simplement lluitant amb el vaixell al calaix de sortida. La primera virada ens ha costat molt. És el que hi ha. setmana, podem guanyar totes les trobades, així que hem de mantenir-nos positives. Aquesta setmana, tot és possible”.

Aquests dos equips estan lluitant per un lloc crucial a la semifinal de la Louis Vuitton Cup i s'ho juguen tot en els propers dies.

Una conclusió dramàtica a dues proves interessants. Els suïssos han gestionat magníficament bé la pressió i han guanyat impuls a la campanya, mentre que els italians han accelerat el seu, guanyant decisivament els Defensors de la Louis Vuitton 37a America's Cup.