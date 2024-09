David José Pineda, plata als 400 metres T20

Pineda, eufòric després de la carrera. Foto: Comitè Paralímpic Espanyol

David José Pineda va signar una gran final als 400 metres de la classe T20 i va posar un bon tancament a la jornada de l'atletisme espanyol el passat dimarts 3 de setembre. El velocista hispano-dominicà va fer una gran carrera i va acabar penjant-se la plata, que significa que Espanya té ja 25 metalls al sarró.

Pineda va aconseguir entrar amb molta força al darrer revolt on va anar sobrepassant els seus rivals. Fins i tot per moments va semblar que fins i tot podia discutir l'or al colombià Jhon Sebastián Obando, que el va avantatjar finalment en 15 centèsimes (48.09 per 48.24).

Iglesias no reedita la seva medalla

En canvi, Adiaratou Iglesias no va poder revalidar el títol de campiona paralímpica dels 100 metres de la classe T13 per a esportistes amb discapacitat visual després de finalitzar en la cinquena posició.

La gallega, que a l'or a l'hectòmetre a Tòquio, aconseguit sota la pluja, va afegir una plata als 400 metres, no va aconseguir estar al seu millor nivell, encara que ella mateixa va reconèixer que es veia "bé" i que ara devia analitzar per què no havia “sortit”.

Iglesias no va poder optar ni tan sols al podi en una final que ja es preveia bastant ràpida pel que sembla a les sèries, on l'azerbaidjanès Lamiya Valiyeva, una de les principals rivals de l'espanyola, ja havia deixat clar que segurament caldria córrer molt per batre-la a la nit.

Ouhdadi es queda sense "doblet"

També al matí, Yassine Ouhdadi no va poder sumar la seva segona medalla als Jocs Paralímpics de París després de finalitzar a la cinquena posició a la final dels 1.500 metres T13 per a esportistes amb discapacitat visual, encara que sí que va aconseguir el premi d'aconseguir un nou rècord del món de la classe.

Després d'aconseguir reeditar el seu or de Tòquio 2020 a la prova favorita, els 5.000 m, el català no va poder en aquesta ocasió pujar al podi en una distància on no és tan fort, encara que va ser valent i va entrar a la recta final amb opcions d'haver-hi aconseguit metall.

La cursa, on hi havia molts dels participants dels 5.000, va ser extremadament ràpida, tant que els vuit finalistes, repartits a parts iguals entre T12 i T13, van acabar amb millor marca personal, es va batre un rècord del món, el de T13 amb Ouhdadi , i també el rècord paralímpics de T12 per part del campió Aleksandr Kostin.