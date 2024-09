Vinícius amenaça: "Si el racisme no canvia a Espanya, caldrà canviar de lloc el Mundial"

El futbolista brasiler. Foto: Europa Press

El davanter del Real Madrid, Vinícius Jr., ha afirmat que el Mundial del 2030, que es disputarà a Espanya, Portugal i el Marroc, haurà de "canviar de lloc" si Espanya no aconsegueix "evolucionar" en relació amb el racisme. Tot i que reconeix que la majoria dels espanyols "no són racistes", assenyala que és "un grup petit" el que està danyant "la imatge" del país.

"Espero que Espanya pugui evolucionar i comprendre la gravetat d'insultar una persona pel color de la pell. Perquè si abans del 2030 les coses no milloren, crec que caldria canviar el lloc del Mundial. Si un jugador no se sent còmode i segur en un país on pot ser víctima de racisme, resulta complicat", va expressar en una entrevista concedida a la cadena nord-americana CNN.

En aquest sentit, s'ha manifestat a favor de "fer tot el possible perquè les coses puguin canviar". "Moltes persones a Espanya, la majoria, no són racistes. Però hi ha un grup petit que acaba afectant la imatge d'un país on es viu molt bé. Estim estar aquí, estimo jugar al Real Madrid i estimo tenir les millors condicions per viure amb la meva família", va indicar.

En un altre ordre de coses, també va assegurar que tant ell com els seus companys abandonaran el terreny de joc si escolten algun insult racista aquesta temporada. "Al club, ara parlem més, les persones estan més obertes a parlar sobre això. I no només jo, tots els jugadors, van dir que la pròxima vegada que passés, tothom hauria de sortir del camp perquè totes aquelles persones que ens insultin hagin de pagar una pena molt més gran del que estan pagant", va explicar.

"En el cas que vaig tenir a València, després dels Jocs, tothom va dir que el correcte hauria estat que sortíssim del camp, però com estàs defensant un equip de vegades no ho fas. Nosaltres sabem que no tots els que estan en aquest camp són racistes i van anar-hi per veure el partit Sempre és molt complicat acabar un matx així, però amb tot el que està passant, cada vegada augmenta això. ràpid possible", va manifestar.