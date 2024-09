Vaga d'entrenadors de futbol? Front comú per lluitar contra els impagaments per acomiadaments

Diego Pablo Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Foto: Europa Press

Aprofitant l'aturada futbolística per la primera finestra FIFA de la temporada 2024-25, els entrenadors dels principals equips d'Espanya van mantenir una reunió a la seu la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) dimarts 3 de setembre.

Això, més enllà de servir perquè es conegués els nous noms que han arribat a LaLiga (com l'alemany Hansi Flick a la banqueta del Barça), els tècnics dels equips professionals van posar sobre la taula qüestions que els inquieten.

I un és la indemnització que han de cobrar en els casos que siguin acomiadats per la marxa esportiva dels conjunts que entrenen. Això, segons ha publicat Vozpópuli , va ser un dels temes que més debat va generar entre els assistents... fins al punt que van reclamar que estan disconformes amb l'actual sistema, en què els seus clubs poden posar fi als seus contractes sense complir els seus obligacions salarials i, així mateix, contractar-ne un de nou amb el deute vigent.

Per això, i posant com a exemple el cas d'un altre entrenador blaugrana, Quique Setién, la indemnització del qual va arribar als tribunals, exigeixen que els tècnics entrants no puguin ser contractats fins que tots els pagaments corresponents amb el sortint se saldin.

De fet, fins i tot es va posar sobre la taula la possibilitat de convocar una vaga en un futur si no s'hi accedeix a les peticions.