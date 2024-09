Ramos es penja el bronze a la contrarellotge de París 2024

Foto: EuropaPress

El ciclisme espanyol ha viscut una jornada gloriosa aquest dimecres als Jocs Paralímpics de París 2024, destacant-se en les proves contrarellotge de les diferents classes. Damián Ramos ha estat el protagonista del dia en mantenir el ple de medalles per a Espanya, obtenint la tercera de tres possibles en la seva participació a la classe C4, categoria que agrupa ciclistes amb limitacions de coordinació a un costat del cos ia les extremitats inferiors .

Ramos es va penjar la medalla de bronze en una cursa disputada als voltants de Clichy-sous-Bois , un recorregut de 28,4 quilòmetres que incloïa dues voltes al circuit. L'espanyol va tenir un inici espectacular, liderant als primers trams de la cursa, encara que finalment va quedar a 1:19 del francès Kevin Le Cunff, que es va emportar l'or amb un temps de 36:46. El segon lloc va ser per al també francès Gatien Le Rousseau, que va acabar a 31 segons del guanyador.

Durant la primera meitat del recorregut, Ramos va imposar un ritme dominant. Al punt quilomètric 5,8, l'espanyol liderava la carrera amb cinc segons d'avantatge sobre Le Cunff. Tot i això, el francès va accelerar a partir d'aquest punt i va aconseguir superar Ramos, mantenint el primer lloc fins al final. A mesura que la cursa avançava, Le Rousseau també va aconseguir Ramos al quilòmetre 19,9, arrabassant-li la segona posició.

En els últims vuit quilòmetres i mig, l'espanyol va controlar perfectament el seu esforç i va acabar la carrera amb un temps de 38:05.94 , superant el belga Louis Clincke, que va quedar en quart lloc amb 38:22.70. Així, Ramos va certificar la seva medalla de bronze en creuar la meta.

Damián Ramos, que ja havia estat campió d'Europa a la prova en línia i bronze continental en contrarellotge el 2023, debutava als seus primers Jocs Paralímpics. El camí cap al ciclisme d'elit no ha estat fàcil. Després d'un accident d'esquí de muntanya el 2014, on va patir una caiguda de més de trenta metres, va perdre la mobilitat en una de les cames. Tot i això, el seu esperit competitiu el va portar a trobar en el ciclisme una nova oportunitat per destacar.

"Avui ha estat el dia més feliç de la meva vida, sens dubte. Hi ha hagut dates clau, com el dia en què vaig néixer o el de l'accident de turmell tan greu que em va tenir dos anys en cadira de rodes", expressava Ramos.

Dedicant la seva medalla als que li han donat suport, Ramos ha confessat: "Aquest any ha estat molt complicat perquè un cicle olímpic és salvatgement difícil. Però l'objectiu està complert". Alhora, ha destacat la importància del treball amb el seu entrenador, José Manuel Cardesín, i ha reconegut que la seva mentalitat de "somiar" el va mantenir en la lluita pel podi.

Finalment, Ramos es va mostrar encantat amb l'experiència viscuda als Jocs Paralímpics de París. "L'ambient a la Vila és espectacular. M'ha sorprès. Em penso portar un record de tot", va dir el medallista espanyol, que ha demostrat ser un exemple de perseverança i superació.