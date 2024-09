Indignació a les xarxes amb Vinicius i la seva "hipocresia de manual": no va demanar canvi de seu a Qatar

Vinicius Jr. - EP

Vinícius Jr., estrella del Reial Madrid, ha generat una gran controvèrsia després de les seves recents declaracions en una entrevista amb la cadena nord-americana CNN. El jugador brasiler va afirmar que el Mundial del 2030, que se celebrarà a Espanya, Portugal i el Marroc, hauria de "canviar de lloc" si Espanya no aconsegueix "evolucionar" en la lluita contra el racisme. Tot i que Vinícius reconeix que la majoria dels espanyols "no són racistes", ha destacat que "un grup petit" està danyant "la imatge" del país.

"Espero que Espanya pugui evolucionar i comprendre la gravetat d'insultar una persona pel color de la pell. Perquè si abans del 2030 les coses no milloren, crec que caldria canviar el lloc del Mundial. Si un jugador no se sent còmode i segur en un país on pot ser víctima de racisme, és complicat", va declarar Vinícius.

Les paraules del davanter han provocat una onada de crítiques a les xarxes socials, on molts usuaris han qüestionat la seva coherència i l'han acusat d'hipocresia. Alguns han recordat que Vinícius no va expressar cap objecció quan va participar al Mundial de Qatar 2022, celebrat en un país àmpliament criticat per la seva falta de respecte als drets humans.

Un dels comentaris més compartits va ser el de l'usuari @Dvinuesa, que va escriure: "Vinícius es va negar a jugar el Mundial de Qatar pels treballadors morts dels estadis, el tracte discriminatori a les dones i homosexuals, etc., etc., etc. ... Ah no, que per a aquest Mundial no va demanar un canvi de seu i ho va jugar sense problema. Aquest tuit resumeix la indignació de molts, que veuen a les declaracions del jugador una doble moral.

Un altre usuari, @medicenportu, va afegir: "Aquest és Vinicius Jr a Qatar de 2022 molt feliç festejant un gol, on no es va refusar a anar, tot i que a Qatar: ser homosexual està prohibit, l'avortament és penat, no hi ha lliure culte i no pots demostrar afectes d'amor al carrer.

A més de les crítiques per la seva aparent incoherència, altres usuaris han atacat directament la personalitat de Vinícius. @Vettaverso el va descriure com "un ésser menyspreable, provocador i generador d'odi que viu un rol de 'víctima' amb fins purament comercials", comparant-ho amb altres jugadors que, segons ell, no generen la mateixa reacció negativa als camps de futbol.

També hi ha hagut madridistes que no han amagat el seu descontentament. @Torren__ va expressar la seva frustració amb duresa: "No sé com els madridistes suporten Vinícius. El teu propi jugador t'està pixant la cara dient que li treguin el Mundial al teu país i per tant la final al Bernabéu i tu segueixes obrint la boca per a que et caigui la pixada. Em té plorant".

La polèmica al voltant de les declaracions de Vinícius Jr. segueix creixent, i la conversa en xarxes socials reflecteix una divisió a l'opinió pública. Mentre que alguns donen suport a la seva postura en contra del racisme, altres l'acusen d'incoherència i danyar la imatge d'Espanya a nivell internacional. El que és clar és que, a mesura que s'acosti el Mundial del 2030, aquestes tensions podrien tornar a sortir a la llum.