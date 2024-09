El Barça femení arrasa a les nominacions la Pilota d'Or

Foto: EuropaPress

El Reial Madrid a les distincions masculines, amb l'atacant anglès Jude Bellingham al capdavant, i el FC Barcelona a les femenines, amb la mitjapunta espanyola Aitana Bonmatí com a nom més destacat, han acaparat les llistes de nominats i nominades a les diferents categories de els premis Pilota d'Or 2024.

Després de l'associació anunciada a finals de l'any passat entre la UEFA i el Groupe Amaury, propietari dels mitjans de comunicació 'France Football' i 'L'Équipe' , per coorganitzar la reconeguda Pilota d'Or a partir del 2024, es van revelar aquest dimecres totes les nominacions.

"Entregat anualment per 'France Football' des del 1956, la Pilota d'Or és el guardó més distingit que pot rebre un futbolista en reconeixement als seus èxits excel·lents i al seu talent excepcional", va subratllar la UEFA a la seva pàgina web. La cerimònia serà el 28 d'octubre al Théâtre du Châtelet , situat a la Place du Châtelet (París).

Els premis del 2024 inclouran el Ballon d'Or Masculí, el Ballon d'Or Femení, el Trofeu Kopa (millor jugador menor de 21 anys), el Trofeu Yashin (millor porter), el Trofeu Gerd Müller (màxim golejador de la temporada anterior ), el Trofeu al Club Masculí de la Temporada i el Trofeu Club Femení de la Temporada.

"S'han afegit dos nous trofeus a la llista de premis: Entrenador/a de l'Any Masculí i Entrenador/a de l'Any Femení, que reconeixen la inestimable contribució dels entrenadors a l'èxit al terreny de joc", ha indicat la UEFA en el comunicat de premsa.

Conquerir la Champios League ha servit com a impulsor per al Barça femení. Al costat de Lamine Yamal i el recentment fitxat Dani Olmo en premis d'homes, Aitana Bonmatí encapçala una llista de moltes culers per al màxim guardó individual de dones.

Aquí hi ha l'anglesa Lucy Bronze --ara al Chelsea-- i la noruega Caroline Graham Hansen amb les espanyoles Mariona Caldentey, Patricia Guijarro, Salma Paralluelo i Alexia Putellas, així com la polonesa Ewa Pajor, fitxada aquest estiu per l'entitat blaugrana .

De la mateixa manera, l'extècnic culer Jonatan Giráldez --ara al Washington Spirit-- està nominat a la categoria d'Entrenador/a de l'Any Femení. La presència blaugrana entre els cinc nominats al Trofeu Club Femení de la Temporada se suma a favor del Barça amb veure Pau Cubarsí i el citat Lamine Yamal optar al Trofeu Kopa.

L'Eurocopa realitzada per Yamal no ha passat desapercebuda per a la UEFA, com tampoc les actuacions de Nico Williams (Athletic Club) i de Rodri Hernández (Manchester City), que figuren entre els 30 nominats al premi gros. També Luis de la Fuente, com a flamant campió de l'EURO amb Espanya, lluitarà pel Trofeu Entrenador/a de l'Any Masculí.

--LLISTA DE NOMINATS A LA PILOTA D'OR

Jude Bellingham (ING, Reial Madrid)

Hakan Çalhanoglu (TUR, Inter de Milà)

Dani Carvajal (ESP, Reial Madrid)

Ruben Dias (PER, Manchester City)

Artem Dovbyk (UCR, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (ING, Manchester City)

Alexandre Grimaldo (ESP, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Mats Hummels (ALE, Borussia Dortmund)

Harry Kane (ING, Bayern Munic)

Toni Kroos (ALE, Reial Madrid)

Ademola Lookman (NGR, Atalanta)

Emiliano Martínez (ARG, Aston Villa)

Lautaro Martínez (ARG, Inter de Milà)

Kylian Mbappé (FRA, París Saint-Germain / Reial Madrid)

Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

Dani Olmo (ESP, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (ING, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (ING, Arsenal)

Rodri (ESP, Manchester City)

Antonio Rüdiger (ALE, Reial Madrid)

Bukayo Saka (ING, Arsenal)

William Saliba (FRA, Arsenal)

Fede Valverde (URU, Reial Madrid)

Vinícius Júnior (BRA, Reial Madrid)

Vitinha (PER, París Saint-Germain)

Nico Williams (ESP, Athletic Club)

Florian Wirtz (ALE, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (SUI, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (ESP, Barcelona)

--LLISTA DE NOMINADES A LA PILOTA D'OR