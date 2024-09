De la Fuente contradiu Vinícius: "Espanya no és racista, és un exemple de convivència"

Foto: EuropaPress

El seleccionador espanyol de futbol masculí, Luis de la Fuente, ha opinat aquest dimecres que "Espanya no és racista", a rebuf del declarat pel davanter brasiler Vinícius Jr. , i ha afegit que "Espanya és un exemple de convivència, de respecte i d'integració”, advocant perquè el Mundial masculí del 2030 “serà un èxit”.

"No ho he sentit, però sí que m'han comentat alguna cosa. Però he de dir primer una cosa, ràpidament, per així centrar-nos en el partit, que és el que és veritablement important, per favor. Espanya no és racista, Espanya és un exemple de convivència , de respecte i d'integració. Un exemple on s'hauria de mirar moltíssima gent", va dir De la Fuente en roda de premsa.

"És clar que sempre hi ha algun indesitjable, uns pocs indesitjables, és clar; doncs aquesta és la millora que hem de fer per eradicar-los. Però Espanya, insisteixo, no és racista i és un exemple on s'ha de mirar moltíssima gent", va reiterar. "I també crec que tot al contrari. El Mundial amb el Marroc i Portugal crec que serà un esdeveniment únic, com tot el que organitza Espanya i on estem implicats. Segur que també serà un èxit en el futur", va augurar De la Fuente.

Respecte al duel d'aquest dijous contra Sèrbia a la Nations League, l'entrenador de la 'Roja' va parlar sobre com compaginar Dani Olmo i Pedri González. "No passa res si juguen o no juguen. Dins del nostre pla de joc són molt importants per a nosaltres, estant al camp o fora", ha indicat des de l'Estadi Rajko Mitic de Belgrad.

"Després intentarem utilitzar-los en aquest pla de joc que tenim establert i que hem de tancar aquesta nit de la millor manera possible per beneficiar-nos del seu gran talent i el seu gran potencial. Per descomptat que poden jugar junts i també ho pot fer separat", va avisar.

"Rodri està bé, ha entrenat aquests dies amb nosaltres molt bé. Els últims dies abans d'incorporar-se a la concentració ja havia entrenat amb el City. Va ser convocat la setmana passada, que no hi va participar, però va estar convocat. Seguim el pla establert de treballar , demà treballarà també al matí i valorarem d'aquí a diumenge com està. Però per descomptat, si hi és perquè pot participar i veurem si hi participa tot el partit una estona", va argumentar sobre el centrecampista.

També va parlar sobre el davanter Lamine Yamal. "Està perfecte. Però també això ve a reforçar aquest plantejament que sempre fem. La prioritat és la salut del futbolista, sempre. I tenia unes molèsties d'un cop que havia rebut durant el cap de setmana al partit", va dir.

"Havia entrenat amb normalitat, però és molt jove, és inexpert en aquestes situacions. No ha tingut cap situació, gràcies a Déu encara, i tant de bo no en tingui. Perquè es quedés més tranquil, se n'ha anat a fer unes proves. Evidentment ha sortit tot negatiu i ja està més tranquil i totalment preparat per jugar demà", va subratllar.

Després va analitzar la manera de motivar els seus pupils. "Serà molt fàcil, no tinc cap gènere de dubte. Aquest equip, ho he dit més vegades, és insaciable en la competició. Volem seguir creixent, volem seguir millorant. Tenim molt marge de millora encara i creiem que encara el millor està per arribar", va advertir De la Fuente.

A més, ha confessat quin nom té per votar la Pilota d'Or. "Dos en la meva ment, Carvajal i Rodrigo, per a mi haurien de ser dels candidats. i han aconseguit aquesta última temporada", va apuntar, per després parlar sobre si mateix i el seu èxit d'aquest estiu a l'EURO.

"Sense ells, no seria res. I aquest reconeixement, si ho fos, estic feliç perquè seria un reconeixement a tota la feina", va indicar De la Fuente abans de tornar a centrar el seu discurs en el combinat de Sèrbia . "Crec que és una grandíssima selecció. Ho ha demostrat, s'ha classificat aquest any per a la Nations League, ha passat al primer grup. A l'Eurocopa tots els partits van ser molt difícils, només va perdre contra Anglaterra. En fi, sé que moltes vegades es diu per tranquil·litzar, per donar confiança, nosaltres no ens confiarem", va vaticinar.

"Serà un partit dificilíssim, duríssim, amb un rival molt important, amb jugadors de reconegut, reconeguíssim prestigi internacional i davant del seu públic en un estadi tan mític. Crec que té tots els ingredients perquè demà hi hagi un partit molt bonic. Però per descomptat, els partits s'han de guanyar al terreny del joc i no ens refiem per res", va insistir el seleccionador d'Espanya.

D'altra banda, li van preguntar sobre les polèmiques de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) . "No podem viure al marge, però sí que ens hem d'aïllar. Tot al contrari seria influir-nos negativament. Crec que a més hem demostrat una grandíssima professionalitat, perquè malgrat tots aquests avatars que has comentat, que tots recordem com ha estat aquest any, aquest equip ha continuat mantenint la seva feina, la seva professionalitat, el seu rigor, el seu rendiment, el seu compromís, i això és digne de lloança”, va destacar.

"Seguirem fent-ho així perquè és l'única manera de poder treballar amb tranquil·litat i amb seguretat per poder aportar als futbolistes el que necessiten. Seguretat, tranquil·litat, perquè puguin fer molt bé la seva feina, que per això són especialistes i són els millors. Esperem i desitgem que tot sigui clar, que se solucioni i es normalitzi, pel bé no només de nosaltres, sinó de la Federació Espanyola del Futbol i del futbol espanyol. al que envolta Pedro Rocha.

Finalment, una altra vegada va ser preguntat sobre Yamal . "Per deixar clar, el que té de les molèsties és un cop. O sigui, que no és més molèstia que un cop. Aleshores, no busquem més enllà, simplement era un cop. L'he vist tranquil, és un noi molt tranquil. Jo li he dit sempre que és un jove que és molt madur per a l'edat que té. I el que ha viscut, suposo que ho haurà anat assimilant, ho haurà anat digerint I amb nosaltres es comporta com una persona més madura”, va admetre.

"Encantadíssims que sigui així, perquè també li transmetem aquesta tranquil·litat, aquesta pausa i que sàpiga que cada dia l'exigència és més gran. I ara estem veient que es fixen, té els focus sempre i constantment posats en ell, s'ha d'acostumar a conviure amb això i seguir creixent amb aquesta responsabilitat i aquesta exigència. Però crec que és molt bonica.