Pedro Sánchez arriba a París per "donr suport" l'equip paralímpic ia "reivindicar" el seu "exemple de vida"

Pedro Sánchez amb Pilar Alegría, Miguel Carballeda i José Manuel Rodríguez Uribes a l'Stade de France - EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, va arribar aquest dijous a París per mostrar el seu suport als esportistes espanyols que estan competint als Jocs Paralímpics i per "reivindicar l'exemple de vida, superació i de competició" que tenen, i va donar valor a la més de 30 medalles que han aconseguit “en una competició tan difícil i tan competitiva”.

"Hem vingut a donar suport als esportistes paralímpics espanyols, a l'esport espanyol i paralímpic i, sobretot, a reivindicar l'exemple de vida de superació i de competició que tenen", va assenyalar Sánchez a 'TVE' en arribar a l'Stade de France per a veure competicions d'atletisme.

El dirigent va voler "subratllar el palmarès" i "les medalles", 34 fins ara, que porta l'equip espanyol, del qual està "molt orgullós" i que ho està "fent molt bé". "Tant de bo passi, però amb tot i amb això crec que ja simplement l'acompliment i haver superat les 30 medalles en una competició tan difícil, tan competitiva, on al final per un segon pots estar o no al podi diu molt de la qualitat i de la competència de l'esport paralímpic a Espanya", va expressar davant la possibilitat de superar els 36 metalls de Tòquio 2020.

El mandatari va recalcar "la inversió i l'aposta per l'esport paralímpic" que han fet des del Govern, que "dóna els seus fruits" i que "a més és una collita que s'ha d'abonar amb temps" perquè tots els esportistes espanyols "el que necessiten" és el suport del sector públic, sobretot en aquells esports on realment són més minoritaris i necessiten aquesta aportació per poder tirar endavant, per poder entrenar-se i per poder compatibilitzar-lo potser amb un altre tipus d'oficis”.

"En definitiva, crec que el que s'està veient en aquests Jocs Paralímpics és el fruit del seu esforç, és clar de l'esportista, del Comitè Paralímpic Espanyol i també de les institucions públiques que remem amb elles en la mateixa direcció", ha sentenciat Pedro Sánchez, acompanyat per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esport, Pilar Alegría, i el president del Consell Superior Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, i del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) i l'ONCE, Miguel Carballeda.