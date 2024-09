Bronze per a Álvaro de l'Amo en llançament de disc, la seva segona medalla a París

Álvaro de l'Amo - Jocs Paralímpics

L'atleta Álvaro del Amo es va penjar aquest dijous a París la medalla de bronze en llançament de disc, classe F11 de discapacitats visuals, després de batre la seva millor marca personal en un últim intent amb què va arribar als 39,60 metres.

En un matí fred i plujós a l'Estadi Olímpic parisenc el llançador espanyol va fer un concurs molt regular, sense cap nul, en què des del principi es va col·locar en posició de medalla amb un primer intent en què va batre la seva marca de la temporada ( 39,09 metres) i el col·locava al capdavant de la competició.

A meitat de la prova era medallista de bronze, però al cinquè llançament va ser superat per l'iranià Mahdi Olad (39,15 metres). Molt segur de si mateix, en el sisè i darrer llançament a París, l'atleta espanyol va treure la raça per enviar el disc fins als 39,60 metres, 40 centímetres més que la seva anterior marca personal, cosa que no va poder superar el rival iranià i que li assegurava la seva segona volta en aquests Jocs Paralímpics.

De l'Amo va ser superat per l'italià Oney Tapia (41,92 metres), mentre que la medalla de plata la va aconseguir l'iranià Hassan Bajoulvand amb la millor marca personal que va establir en 41,75 metres.

“Una de les meves millors competicions”

Després de la prova, Del Amo va afirmar: “Va ser una de les millors competicions que he tingut. He estat lluitant des del primer fins al darrer llançament i súper feliç. Ara mateix estic amb una sensació que està feta tota la feina de l'any ia relaxar-se, a gaudir una mica, que és el que toca”.

Respecte a les seves sensacions abans del darrer llançament, quan estava fora del podi, va indicar que el va afrontar “igual” que l'any passat al Mundial de París. “He entrat rient-me, amb un somriure i pensant el mateix l'any passat: t'ho trauré en l'últim, no dic l'última paraula, però pensant això”.

De l'Amo va indicar que possiblement porti les dues medalles paralímpiques de París al quiosc de l'ONCE, on treballa. “Quan ja em reincorpori a la feina, m'imagino que em demanarà molta gent que les porti i que les vulgui, així que em tocarà”.

Als seus 34 anys, Álvaro de l'Amo obté la seva segona presea a París, després del bronze conquerit en llançament de pes. És venedor de cupons de l'ONCE a Madrid i va debutar als passats Jocs Paralímpics de Tòquio, on va aconseguir la novena plaça en llançament de pes i la setena en disc. Al mundial d'atletisme del 2023, l'espanyol va aconseguir dues medalles de bronze.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va presenciar el concurs de Del Amo des de les graderies de l'Estadi de França. Posteriorment, se'n va anar a la Vila Paralímpica, on va ser rebut per la cap d'expedició de l'Equip Paralímpic Espanyol, Silvia Mansilla, i la nedadora Teresa Perales, abans d'intercanviar impressions amb diversos esportistes de la delegació nacional.