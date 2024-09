Alinghi Red Bull Racing frega la semifinal el sisè dia de la Luis Vuitton Cup

Foto: America's Cup

Després que es van cancel·lar les regates de dimecres a causa del mal temps, aquest dijous passat es va reprendre el programa de la Louis Vuitton Cup amb cinc proves completades. El vent va rolar al sud-oest i va bufar entre 6 i 10 nusos d'una brisa tèrmica que va representar un repte per als regatistes. La notícia del dia va ser la remuntada d' Alinghi Red Bull Racing, que va aconseguir la segona victòria de la regata i va sortir del fons de la classificació, amb una possibilitat real d'assegurar-se un lloc a la semifinal.

A la seva regata contra NYYC American Magic, els suïssos van estar sublims, aprofitant errors d'execució a les maniobres poc característics dels nord-americans i una penalització de presalida per al seu rival. Van navegar una regata molt neta des del principi, amb ritme i valentia. La confiança en la seva velocitat va ser tan gran que els suïssos van poder utilitzar fins a l'últim gram de coneixement tàctic per dominar una regata de llibre.

Arnaud Psarofaghis va tornar a terra alleujat i concentrat en les properes regates que tancarien l'etapa de la Louis Vuitton Cup. Referint-se al dia, Arnaud va somriure: "Crec que avui combinem tot el que sabem i hem après. Sincerament, les condicions van ser complicades, no portàvem el enfocament adequat, i just abans de la sortida va entrar una línia de pressió que ens va agafar desprevinguts. nois van fer un gran treball a bord posant-nos just a la pressió. Els nois de les bicis van estar estupends; ".

Paul Goodison, de NYYC American Magic, va mostrar unes emocions molt diferents, clarament descontent amb el seu rendiment malgrat la victòria ajustada contra INEOS Britannia: “Em sento literalment com si hagués fet 10 assalts contra Mike Tyson. Estem esgotats, però la bona notícia és que sumem un punt al tauler i ens emportem moltes lliçons d'avui que ens ajudaran a avançar. i tindrem una nit llarga intentant esbrinar què va ser diferent avui.

D'altra banda, hi va haver actuacions molt professionals d' Emirates Team New Zealand i Luna Rossa Prada Pirelli. Els kiwis van obtenir una impressionant victòria contra INEOS Britannia, i una altra contra Orient Express Racing Team que no va ser del tot fàcil. Luna Rossa Prada Pirelli es va desfer ràpidament i amb precisió dels francesos, que es van mantenir a prop, però van acabar més d'un minut al darrere.

Foto: America's Cup

Francesco Bruni, timoner de babord de Lluna Rossa, seguia mostrant la seva cara de regata: “Va ser molt difícil. Els francesos no són lents, especialment en vents suaus, i no ens va sorprendre... intentem ser molt crítics amb el nostre rendiment. millorar i sabem que aquesta és l'etapa més important de l'America's Cup per saber què tan ràpid ets i per créixer, així que és la història de mai acabar. dues vegades".

Després de dues victòries amb gran avantatge, Emirates Team New Zealand va gaudir d'un dia còmode a l'aigua. Per Nathan Outteridge, timoner de babord del Taihoro, es tractava de veure més enllà d'aquest segon Round Robin de la Louis Vuitton Cup, ja que l'equip desapareixeria de la competició fins al Louis Vuitton 37 America's Cup Match, com va explicar: "Ens queden algunes regates aquí i després tornem a un període de desenvolupament amb alguns ajustaments. Per a nosaltres, es tracta d'arribar a la millor versió del vaixell i d'assegurar-nos que estem navegant molt bé. de desenvolupament durant unes setmanes més i veure com va la regata entre els Challengers. si fa una bona sortida i continua tirant”.

Per a INEOS Britannia, el Challenger of Record , va ser un dia dur a l'oficina perdent una batalla molt ajustada contra NYYC American Magic, que es va decidir a l'última trabujada, i una derrota contra Emirates Team New Zealand, que no va tenir pietat en la seva execució .

Sir Ben Ainslie va posar una cara valenta però realista en parlar de la seva actuació d'avui: "És dur tornar a terra amb dues derrotes; a ningú no li agrada. Però, alhora, hem de treure el positiu d'aquestes proves: estic segur que ens estem acostant a altres equips en termes de rendiment en vent fluix, però hi ha certes àrees que ens estan costant una mica. Farem una anàlisi de tot això i, sens dubte, traurem un bon aprenentatge.

Al fons de la taula, l'Orient Express Racing Team s'enfrontava a una batalla creixent per la supervivència, però Quentin Delapierre, l'enigmàtic patró de l'equip, veia les regates d'aquest cap de setmana com a clau, amb enfrontaments contra INEOS Britannia i NYYC American Magic: "Encara no hi ha res fet, queda molt per fer dissabte i diumenge... hi ha moltes coses per arreglar per estar en una mentalitat guanyadora, però si Alinghi Red Bull Racing va poder guanyar American Magic, nosaltres també. Simplement vull tenir una mentalitat forta dissabte per poder guanyar American Magic i igualar punts, i després, diumenge contra els britànics, tot és possible”.

Després de completar les cinc regates programades per a aquest dia, la Louis Vuitton Cup es pausarà aquest divendres abans d'un emocionant crescendo per concloure el segon Round Robin el cap de setmana. Hi ha cinc regates més dissabte, i tres programades per a diumenge mentre Barcelona dóna la benvinguda al món en aquesta 'joia al sol'.