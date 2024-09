VIDEO | Els paralímpics espanyols conquisten 36 medalles als Jocs de París

Espanya ja suma 7 ors, 10 plates i 19 bronzes, i baixa al 13è lloc al medaller, comandat un dia més per la Xina (73 ors, 55 plates i 37 bronzes), per davant de la Gran Bretanya (36, 28 i 19) , Estats Units (27, 33 i 17), Països Baixos (21, 10 i 5) i França (17, 22 i 22).

PLATA DE GARROT

El ciclista Sergio Garrote es va acomiadar de París 2024 amb un segon metall, aquesta vegada de plata a la prova de fons a la carretera (classe H2, amb 'handbike' o bicicleta que s'impulsa amb les mans).

Garrote va marxar escapat durant la primera volta, però, abans de completar el circuit per segona vegada, el va aconseguir el francès Florian Jouanny, campió paralímpic de la ruta a Tòquio 2020. Tots dos van rodar junts durant diversos quilòmetres.

Tot i això, Jouanny es va avançar en el tram final i va creuar la meta en solitari, amb un temps de 1:20”18, per revalidar el títol. A 22 segons va arribar Garrote, que es va emportar la plata, mentre que el bronze va correspondre a l'italià Luca Mazzone.

BRONZE DE L'AMO

L'atleta Álvaro del Amo es va penjar la medalla de bronze en llançament de disc F11 (esportistes amb ceguesa) després de batre la seva millor marca personal en un últim intent amb què va arribar als 39,60 metres.

En un matí fred i plujós a l'Estadi de França, Del Amo va fer un concurs molt regular i sense cap nul, en què des del principi es va col·locar en posició de medalla amb un primer intent en què va batre la seva marca de la temporada ( 39,09 metres) i el va col·locar al capdavant de la competició.

A meitat de la prova ja era medallista provisional de bronze, però al cinquè llançament va ser superat per l'iranià Mahdi Olad (39,15 metres).

Molt segur de si mateix, en el sisè i darrer llançament a París, l'atleta espanyol va treure la raça per enviar el disc fins als 39,60 metres, 40 centímetres més que la seva anterior marca personal, cosa que no va poder superar el rival iranià i que li assegurava la seva segona volta en aquests Jocs Paralímpics.

De l'Amo va ser depassat per l'italià Oney Tapia (41,92 metres), mentre que l'iranià Hassan Bajoulvand va aconseguir la medalla de plata amb la seva millor marca personal (41,75 metres).

DOBLET FEMENÍ EN 200 ESTILS

Ja a la tarda, les nedadores Nuria Marqués i Tasy Dmytriv van aconseguir les medalles de plata i bronze en els 200 estils SM9, respectivament, de manera que totes dues eleven a tres els metalls dels seus comptes particulars a París.

A la piscina del París La Défense Arena, Marqués va finalitzar segona al segment de papallona, a només nou centèsimes de l'hongaresa Zsofia Konkoly, però es va situar primera a l'estil d'esquena, amb 74 centèsimes d'avantatge respecte de Konkoly.

La nedadora barcelonina, que va conquistar el bronze en aquesta prova a Tòquio 2020, va mantenir el lideratge de la cursa en concloure el tram de braça amb 22 centèsimes menys que el rival hongarès, però va acabar l'estil lliure tocant la paret en segon lloc.

Per la seva banda, Dmytriv va anar de menys a més durant la carrera perquè va concloure l'esquena al setè lloc, va remuntar fins a la cinquena plaça a la braça, es va situar tercera a la papallona i es va mantenir en el tercer lloc en finalitzar la prova.

Konkoly va aconseguir la medalla d'or en parar el crono en 2'33"31, mentre que la plata va ser per a Marquès (2'34"19) i Dmytriv es va penjar la de bronze (2'37"64), amb només 24 centèsimes menys que la quarta classificada, la britànica Toni Shaw, que no va consumar la remuntada cap als metalls.

TRES QUARTS LLOCS

D'altra banda, tres esportistes espanyols es van quedar a les portes de les medalles en finalitzar quarts en les competicions respectives.

Així, el handbiker Luis Miguel García-Marquina es va quedar a només un segon de la medalla de bronze, aconseguida per Mirko Testa quan tots dos i el també transalpí Martino Pini van esprintar per al tercer lloc en els últims metres de la cursa.

Un altre quart lloc va anar a càrrec del tirador Juan Antonio Saavedra a la competició mixta de R6 (rifle estès a 50 metres), on va sumar 206,5 punts, després que es classifiqués per a la final a la primera posició.

L'atleta Héctor Cabrera va finalitzar quart al llançament de javelina F12 amb una millor marca de 62,04 metres. L'esportista valencià va obtenir el bronze paralímpic en aquesta especialitat a Tòquio 2020.

MÉS ESPORTS AMB ELS QUALS S'HAN OBTINGUT PREMIS

En natació hi va haver diplomes per a diversos finalistes espanyols: Nahia Zudaire (quarta als 100 braça SB7), Marian Polo (cinquena als 100 braça SB13); el relleu de 4x50 estils 20 punts, compost per Toni Ponce, Miguel Luque, Marta Fernández i Sarai Gascón (cinquè), i Jian Wang Escanilla (vuitè en 200 estils SM9).

En atletisme, Desirée Vila va acabar novena en salt de longitud T63 (3,98 metres), mentre que Adiaratou Iglesias es va classificar per a la final dels 400 metres T13 (58”07), igual que Sara Andrés als 100 metres T64 (13”20).

Van quedar eliminades de les fases següents Melani Berges (12”50) i Nagore Folgado (12”55) en 100 metres T12 i Fiona Pinar (13”73) en 100 metres T64.

Roland Garros va acollir el partit de semifinals del quadro individual entre Martín de la Puente (3r del rànquing mundial) i el britànic Alfie Hewett (1r), que va guanyar aquest per 6-2 i 6-0. L'espanyol jugarà aquest dissabte per la medalla de bronze contra l'argentí Gustavo Fernández (4t).

En bàsquet en cadira de rodes, la selecció espanyola femenina va perdre contra Alemanya per un ajustat 51-45 al primer dels dos partits que ha de disputar per dilucidar els llocs entre el cinquè i el vuitè. Beatriz Zudaire (14 punts, 6 rebots i 6 assistències) i Vicky Pérez (14 punts i 8 rebots) van destacar a l'equip nacional.

Dos esports van viure aquest dijous el debut d?esportistes espanyols. En halterofília, Loida Zabala va finalitzar novena en la categoria de menys de 50 quilos després de fer un millor intent de 75 quilos, després d'un concurs meritori per trobar-se en ple tractament per un càncer.

L'altre esport va ser el judo, tot i que els dos representants espanyols es van quedar fora de les medalles: Daniel Gavilán (menys de 60 quilos a la classe J2), que va guanyar el francès Anatole Ruben per 0-10. va perdre a quarts de final davant l'uzbeko Sherzod Namovoz per 10-0 i va caure en el primer combat de la repesca contra el brasiler Thiego Marques per 0-10. I María Manzanero va debutar amb derrota al combat inicial davant la brasilera Larissa Oliveira per 10-0.

Finalment, altres nedadors espanyols no es van poder classificar per a les seves respectives finals: José Ramón Cantero (100 braça SB11); Jacobo Garrido, Ariel Schrenck i Sarai Gascón (200 estils SM9), i Iván Salguero, Álex Villarejo i Emma Feliú (100 braça SB13).