La Copa de l'Amèrica dicta sentència: l'Orient Express de França, eliminat

Una de les regates. Foto: X (@oe_teamofficial)

L'INEOS Britannia de Gran Bretanya és el guanyador de la Round Robin de Louis Vuitton Cup , en el marc de la 37a America's Cup de Barcelona, després de superar en un emocionant sail-off el Lluna Rossa Prada Pirelli Team d'Itàlia, mentre que el Orient Express Racing Team de França és el primer AC75 eliminat a Barcelona, en culminar aquesta doble Round Robin amb una victòria.

Amb bona temperatura, sol i un vent del sud no gaire fort, però estable, aquest dilluns es va poder completar la segona Round Robin de la Louis Vuitton Cup, que ja té líder a l'INEOS Britannia. Els anglesos elegiran divendres el seu rival per a les semifinals, que sortirà del mateix Luna Rossa italià, el NYYC American Magic dels Estats Units o l'Alinghi Red Bull de Suïssa.

A la seva regata prèvia contra l'Alinghi Red Bull suís, el Lluna Rossa Prada Pirelli va tenir problemes a l'aleró d'estribord i no van poder competir, sent desqualificats. Si ho hagués pogut fer i hagués guanyat, haurien estat primers en aquesta Round Robin, líders, i divendres haurien triat rival per a les semifinals d'aquesta Louis Vuitton Cup.

Però els italians es van veure obligats a anar a la regata de desempat, pel lideratge, davant d'uns anglesos que venien de guanyar amb solvència l'Orient Express francès i que, amb confiança, van sortir millor i van ser més ràpids que els italians per, sobre la botzina, guanyar aquesta Round Robin i acudir a les semifinals com a primers i triant rival.

Tot apunta, malgrat que no se sabrà fins a una compareixença de premsa del pròxim divendres 13, que elegiran l'Alinghi Red Bull Racing (quart i penúltim d'aquesta ronda, sent el pitjor dels classificats per a les semifinals) com a rival, per això que si fos així l'altra semifinal seria una regata entre el Luna Rossa italià, segon, i el NYYC American Magic dels Estats Units, tercer a la Round Robin.