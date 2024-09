Explosives declaracions de Víctor Font: demana a Joan Laporta que avanci les eleccions

Font, a la seva intervenció. Foto: Sí al Futur / Europa Press / Canva Pro

Víctor Font, excandidat a la presidència del FC Barcelona i líder del projecte Sí al Futur , ha sol·licitat a l'actual president del club, Joan Laporta, que avanci les eleccions a l'estiu del 2025, un any abans del final del seu mandat. Font va expressar el seu descontent amb la gestió de Laporta, a qui considera "decebedor", i argumenta que el club no està aprofitant tot el seu potencial sota la direcció actual.

Font va aclarir que, de moment, descarta iniciar una moció de censura, encara que no la descarta del tot si Laporta decideix finalitzar el seu mandat el 2026. Va afirmar que seguiria supervisant de prop Laporta i la seva junta directiva, destacant que la moció de censura és una eina que cal emprar només en casos excepcionals, com si s'han traspassat línies vermelles o comès delictes.

Font també va criticar durament la gestió de Laporta, qualificant els últims mesos com a "decebedors i frustrants", i va afirmar que la directiva actual no té un pla clar, cosa que ha portat a una gestió improvisada. També va esmentar la manca de transparència i la propagació de relats enganyosos sobre la situació econòmica i esportiva del club.

En l'àmbit econòmic, Font va qüestionar el discurs que el club ha estat “salvat”, argumentant que encara cal resoldre problemes com la situació de Barça Studios i demostrar la capacitat del club per generar beneficis i reduir el deute. En l'aspecte esportiu, va assenyalar que els resultats sostinguts només s'aconsegueixen amb una gestió adequada i va criticar decisions recents, com ara la gestió de fitxatges i el canvi freqüent d'entrenadors i directors esportius.

I a nivell esportiu va assegurar que els socis mereixen una mica més. "No val guanyar una Lliga de tant en tant, els resultats sostinguts a mitjà termini s'aconsegueixen si es fan bé les coses. Van tres anys de mandat, tres direccions esportives, tres entrenadors i 30 fitxatges dels quals només 8 encara són a la plantilla Comencem l'estiu dient que la prioritat és un migcentre i un extrem esquerre. ja volia a João Félix al Bayern, però no s'ha retingut a cap dels Joãos", va carregar.

"Diuen que volen fitxar Nico Williams i que estan preparats per fitxar-lo, i diuen ara que no volen parlar de jugadors d'un altre club. Això de Nico Williams vaig veure que ens estaven enganyant. Quan vaig dir que no podíem, no em creien. Ara passarà com el relat del pastor i les ovelles, que ara el poble ja no hi anirà; ningú es creu al club", va argumentar sobre el fallit fitxatge de l'extrem de l'Athletic Club.