Goirigolzarri rep la delegació espanyola dels Jocs Paralímpics

Foto: CaixaBank

El president de CaixaBank , José Ignacio Goirigolzarri, i el president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) , Miguel Carballeda, han participat avui en l'acte de reconeixement als campions paralímpics que han competit als acabats de clausurar Jocs Paralímpics de París.

CaixaBank, com a patrocinador principal del CPE i del pla ADOP, ha organitzat un acte de recepció i reconeixement a la delegació paralímpica espanyola per felicitar-los per les 40 medalles aconseguides, alhora que s'ha aprofitat per destacar la feina feta per l'equip espanyol. A la trobada hi han estat presents 60 atletes, entrenadors i staff tècnic, entre els quals destaquen Nuria Marquès, Ricardo Ten, Loida Zabala i Teresa Perales. Hi han rebut un homenatge per part dels professionals de l'entitat financera.

Tots han visitat el centre corporatiu de CaixaBank a Madrid i han acudit a l'auditori, on han participat de la jornada per felicitar, veure i escoltar els protagonistes de l'esport paralímpic espanyol.

Aquesta acció posa el colofó definitiu al projecte 'Camí a París', mitjançant el qual l'entitat financera ha desenvolupat un pla que ha simulat el recorregut de la flama paralímpica duent a terme 11 accions a diferents punts de la geografia espanyola amb 16 atletes paralímpics que han compartit la seva història, preparació i sensacions abans de la gran fita paralímpica.

José Ignacio Goirigolzarri ha aprofitat l'acte de reconeixement per posar èmfasi en la importància de donar a conèixer els valors dels atletes: “Des del 2019 col·laborem amb el Comitè Paralímpic Espanyol. Hem realitzat nombroses accions junts, com el recent projecte 'Camí a París'. I en tot aquest temps, el que hem volgut és posar el focus en vosaltres, els atletes, les vostres històries esportives i de superació personal. Perquè creiem que aquesta és la millor manera perquè tota la societat espanyola conegui i reconegui el vostre esforç, els vostres èxits i el vostre compromís”.

Durant la seva intervenció, Goirigolzarri ha volgut ressaltar l'esforç, l'optimisme i l'esperit de superació, valors que impregnen l'equip paralímpic espanyol: “Sou referents als vostres esports, sens dubte, però la vostra actitud transcendeix els èxits de la competició, per convertir-vos també en referents personals per a moltes persones, joves i no tan joves, entre les quals m'hi incloc”.

Per la seva banda, el president del CPE, Miguel Carballeda , ha fet un balanç i ha atorgat una nota de “notable alt en l'aspecte esportiu” a l'actuació de l'equip espanyol a la cita paralímpica. Carballeda també ha fet “autocrítica” i ha admès que hi ha aspectes “a millorar”, tot i que ha qualificat amb “un 11” la “part humana”. El president ha afirmat estar “feliç i orgullós del resultat del nostre pas per París als Jocs Paralímpics”.

A través d'aquesta iniciativa, CaixaBank reprèn el suport a un dels patrocinis estratègics de l'entitat, com és l'acord amb el Comitè Paralímpic Espanyol i el pla ADOP, que té per objectiu proporcionar als atletes els mitjans econòmics necessaris i la visibilitat necessària per a que puguin preparar-se per competir com a atletes d'elit.

Compromís amb la diversitat i la inclusió a l'esport

L'any 2016 l'entitat va decidir apostar pel patrocini de l'esport paralímpic per fomentar la inclusió a l'esport i reafirmar el seu compromís amb la diversitat. El primer acord va ser com a patrocinador principal de la Federació Espanyola dEsports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF), amb lobjectiu dimpulsar el bàsquet en cadira de rodes, tant en la modalitat masculina com femenina. Alhora, CaixaBank es va implicar en els campionats d'escola de bàsquet amb cadira de rodes per arribar a totes les franges d'edat de la societat.

Posteriorment, a l'any 2019, CaixaBank es va convertir en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol. Mitjançant aquest patrocini, vigent fins al cicle paralímpic de París 2024, CaixaBank col·labora activament amb el CPE, mitjançant el programa ADOP, proporcionant beques destinades directament a la preparació dels esportistes paralímpics espanyols.

A través del patrocini amb el CPE, la FEDDF o el patrocini del programa d'esquí per a persones amb discapacitat a Sierra Nevada, l'entitat financera amplia el seu compromís amb l'esport paralímpic complint els principals objectius, que passen perquè els atletes puguin comptar amb els millors mitjans possibles per assolir els seus èxits esportius i traslladar a la societat els valors que representen.

Durant aquest patrocini estratègic de l'esport adaptat, CaixaBank ha aportat, com a valor afegit a la seva col·laboració, la posada en marxa de campanyes de difusió amb l'objectiu de donar a conèixer l'esport paralímpic i els seus esportistes, afavorint un coneixement més gran de les seves gestes esportives i de els valors que impregnen cadascuna de les accions. Sota el paraigua de la campanya #InconformistasDelDeporte, l'entitat financera ha impulsat múltiples programes com '20 per als 20', 'Junts fins a la meta' o el que finalitza amb aquesta recepció, denominat 'Camí a París'.

Per tot això CaixaBank està considerada la tercera marca més rellevant de l'esport paralímpic a Espanya segons el baròmetre de patrocini esportiu elaborat per SPSG Consulting.