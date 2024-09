Pochettino, nou seleccionador dels Estats Units

Mauricio Pochettino, en arxiu | Europa Press

La federació de futbol dels Estats Units ha anunciat oficialment el nomenament de Mauricio Pochettino com a nou seleccionador de la seva selecció masculina. Aquest fitxatge arriba en un moment crucial, ja que l'equip es prepara per a la Copa del Món de 2026, que es jugarà als Estats Units, Mèxic i Canadà.

La confirmació del seu fitxatge es va produir després que Pochettino resolgués els detalls de la seva sortida del Chelsea. Matt Crocker, director esportiu de US Soccer, va elogiar Pochettino com un "guanyador" amb una profunda passió pel desenvolupament de jugadors joves i la construcció d'equips sòlids. L'elecció de Pochettino subratlla el compromís de US Soccer per portar l'equip a un nivell competitiu en l'escenari internacional.

Aquesta contractació marca l'inici d'una nova era per al USMNT, que es troba en una fase de renovació després de la sortida de Gregg Berhalter el 10 de juliol de 2024. L'era post-Berhalter va començar amb un torneig complicat, en el qual els Estats Units van ser eliminats a la fase de grups de la Copa Amèrica.

Malgrat una victòria inicial de 2-0 contra Bolívia, l'equip va patir derrotes davant Panamà i Bolívia, la qual cosa va portar al final del projecte de Berhalter. Com a vigent tricampió de la Concacaf Nations League, els Estats Units tenen una rica història recent en competicions regionals, però la necessitat de millorar la seva imatge en tornejos internacionals és evident.