Cristiano Ronaldo llança un inesperat elogi a Lamine Yamal | Europa Press

Cristiano Ronaldo ha elogiat públicament Lamine Yamal, jove estrella del FC Barcelona, al seu canal de YouTube. Ronaldo ha inclòs Yamal a la seva llista de possibles guanyadors del Baló d'Or en els pròxims anys, juntament amb Kylian Mbappé, Erling Haaland i Jude Bellingham. En la conversa, Ronaldo ha assenyalat que Mbappé probablement serà el que millor ho farà en el futur.

El comentari de Ronaldo ha causat revulsiu a les xarxes socials, especialment entre madridistes i aficionats del Barça, ja que no ha mencionat jugadors del Real Madrid com Vinícius, Rodrygo o Arda Güler. Cristiano Ronaldo, actualment a l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita, continua sent una figura influent en el futbol mundial malgrat no estar en un club o lliga de primer nivell.

Aquest any serà la primera vegada en dues dècades que ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi estaran entre els nominats finals al Baló d'Or. Lamine Yamal ha estat inclòs recentment entre els 30 jugadors que opten al Baló d'Or, tot i que no sembla tenir moltes opcions de guanyar-lo a causa de la forta competència, especialment de jugadors del Real Madrid. No obstant això, Yamal té moltes possibilitats de guanyar el Golden Boy al millor jugador jove.