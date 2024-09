La morterada que la justícia obliga el PSG a pagar Mbappé

Mbappé s'emportarà una bona quantitat del seu antic equip. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Lliga de Football Professional (LFP) ha ordenat al Paris Saint-Germain que pagui 55 milions d'euros al davanter Kylian Mbappé en concepte de salaris pendents, després de la reclamació del jugador en ser transferit aquest estiu al Reial Madrid, segons han informat L' Équipe i altres mitjans francesos.

La comissió jurídica de la LFP va determinar que el PSG no havia abonat correctament els components salarials establerts en un acord complementari al contracte de treball del futbolista, que s'ha convertit en la nova estrella del conjunt madridista per a aquesta temporada.

La quantitat reclamada per Mbappé inclou els salaris mensuals d'abril, maig i juny, així com l'última part d'un bo per la recent extensió del contracte amb el conjunt de la capital gal·la , així com una "bonificació ètica".

Durant el litigi, el PSG va al·legar l?existència d?un acord verbal per justificar que no tenia deutes amb el jugador. Tot i això, Mbappé ha argumentat que aquest acord no s'havia complert, ja que el seu temps de joc es va reduir considerablement després d'anunciar-se el seu traspàs al Reial Madrid.

Mbappé va jugar al PSG durant 7 temporades abans de la seva sortida al club espanyol fa aproximadament dos mesos, al qual va arribar lliure després de finalitzar contracte... encara que cobrant una igualment suculenta prima de fitxatge.

Durant el seu temps a París, va guanyar 6 vegades la Lliga 1 i 4 vegades la Copa de França, encara que no va aconseguir conquerir la Lliga de Campions, un dels principals objectius del PSG des de l'arribada dels emiratians.

El conjunt francès va armar un equip de somni, amb el mateix Mbappé, Leo Messi i Neymar, encara que aquesta col·lecció de cromos no ha servit perquè els parisencs siguin el segon equip francès que guanya l'orella. Aquest honor, avui dia, únicament el té l'Olympique de Marsella.