Definida la segona semifinal de la Louis Vuitton Cup

L' INEO Britània de Gran Bretanya s'enfrontarà a l' Alinghi Red Bull Racing de Suïssa a la segona de les semifinals de la Louis Vuitton Cup , a la 37a America's Cup de Barcelona , mentre que la primera semifinal i bitllet en joc per a la final d'aquesta ronda --prèvia a la gran lluita pel trofeu i títol contra l'Emirates Team New Zealand-- serà per al Lluna Rossa Prada Pirelli d'Itàlia o el NYYC American Magic dels Estats Units. Aquest divendres van acabar els rumors que, tots, apuntaven en direcció correcta.

El desafiament britànic, com a guanyador de la 'Round Robin' que va obrir aquesta Louis Vuitton Cup que va deixar fora de la competició a l'Orient Express de França, va triar com a rival per a les semifinals a l'Alinghi suís, el sindicat que va entrar amb pitjor balanç a les ' semis'.

Sir Ben Ainslie, timoner i cap visible de l'INEOS Britannia en la compareixença d'aquest divendres, va ser qui va revelar que els anglesos volen veure-les amb l'Alinghi Red Bull Racing com a rival, a la sèrie a cinc punts de la qual només un avançarà a la final de la Louis Vuitton Cup.

L'equip britànic també va optar per l'entrada per estribord en el primer enfrontament contra els suïssos i ha elegit la segona sortida del dia. Així que les semifinals s'obriran amb el primer duel a l'aigua de Barcelona entre el Lluna Rossa Prada Pirelli italià, segon a la 'Round Robin', i el 'Patriot' del NYYC American Magic nord-americà, tercer.

"A INEOS Britannia, ens agradaria triar per a les semifinals de la Louis Vuitton Cup i ens agradaria competir contra Arnaud (Arnaud Psarofaghis, timoner) i l'Alinghi Red Bull Racing", va anunciar sir Ben Ainslie, skipper i també CEO de l'INEOS Britannia .

"De sobte tens aquestes decisions a prendre i és una decisió que no prens lleugerament. L'equip sencer s'involucra, els analistes de dades miren les actuacions dels diferents equips, mires el clima amb els meteoròlegs, i fins i tot coses com la situació desafortunada de Paul Goodison (de l'American Magic), que és un bon amic meu i espero que torni més aviat que tard. Totes aquestes coses es converteixen en una decisió i això ens porta a on som ara”, va explicar.

Per part seva, Arnaud Psarofaghis ha assegurat estar content de poder dirigir l'Alinghi contra l'INEOS. "Em sento content de competir contra INEOS, han mostrat una gran forma en grans actuacions a la 'Round Robin' , i si volem guanyar hem d'aprendre dels millors, i crec que són els millors", va apuntar el timoner del desafiament suís. Pel Lluna Rossa Prada Pirelli italià, l'inesperat subcampió de la 'Round Robin' que liderava còmodament abans d'un canvi de rumb a l'última jornada, el seu rival serà el NYYC American Magic.

Els nord-americans, per la seva banda, buscaran un nou començament després d'una muntanya russa de resultats a les dues jornades de 'Round Robin'. Jimmy Spithill i Tom Slingsby, dos antics companys de l'equip guanyador de l'America's Cup del 2013, ara s'enfronten per un lloc a la final de la Louis Vuitton Cup, representant el Lluna Rossa i el NYYC American Magic respectivament. Spithill, l'equip del qual Luna Rossa Prada Pirelli va rebre un cop de realitat al final del 'Round Robin', s'ha mostrat caut però segur de cara a aquestes semifinals.

"Veig dos equips molt igualats. És molt emocionant enfrontar-se a Tommy (Slingsby) ia l'equip nord-americà. Els tenim molt de respecte, com a tots els que participen a la competició. Serà una regata increïble, i per això ho fem. Un vol enfrontar-se als millors del món, i creiem que ells són un equip fantàstic.

Tom Slingsby, per part seva, s'ha mostrat "molt emocionat". "Òbviament, no sabíem l'elecció de Ben, però ens hem estat preparant en silenci per a Luna Rossa, pensant que podria ser així. Hem fet molt bones regates amb ells, ens han superat als Round Robins, però en algunes regates vam estar al davant" i vam tenir moltes anades i vingudes, així que creiem que podem fer-ho bé en aquest enfrontament”, va valorar.

Les regates comencen el dissabte 14 de setembre i està previst que continuïn fins al dilluns 16 de setembre, abans de la primera jornada de reserva prevista pel dimarts 17 de setembre, amb dues regates previstes per a cada semifinal per dia. La sèrie es preveu molt renyida, ja que tots els equips estan fent un pas endavant quant a tècnica i tecnologia.

Per això, el programa permet que les regates es prolonguin fins dijous 19 de setembre, a més d'incloure quatre jornades de reserva més per si fos necessari, del divendres 20 al dilluns 23 de setembre. Abans de la roda de premsa, els quatre patrons van visitar l'Estadi Olímpic Lluís Companys, seu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, on van protagonitzar una sessió de fotos a primera hora del matí, amb baixes temperatures i tensió a l'aire abans de la decisió de l'INEOS Britannia.