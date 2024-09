Carlo Ancelotti llença una pulla sobre la seva estrella: "No està en la seva millor versió"

Foto: EuropaPress

L'entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti , ha reconegut aquest divendres que el davanter brasiler Vinícius Jr "no està en la seva millor versió", però que malgrat això segueix sent "molt important" per a l'equip i "només és qüestió de temps" que la recuperi, mentre que va deixar clar segueix existint "un ambient molt bo i molt sa" al seu vestidor.

"Vinícius no està en la millor versió, però és molt important per a nosaltres. Ha estat determinant per guanyar la Supercopa d'Europa amb una assistència, encara que és veritat que no ha marcat com de costum. La meva última preocupació és el seu estat perquè ell sempre treballa bé, i ho dóna tot, és només una qüestió de temps que arribi a la seva millor versió", va afirmar Ancelotti a la prèvia del duel de LaLiga EA Sports davant la Reial Societat al Reale Arena.

L'italià no creu que l'extrem s'hagi pogut descentrar per una oferta d'Aràbia Saudita que no sap "si ha arribat" per un jugador amb qui parla "diàriament", encara que "mai" d'aquest tema. "Crec que a Vinícius li agrada tant jugar a futbol que malgrat qualsevol cosa que pugui passar a l'exterior no perdrà la seva idea del que ha de fer, que és jugar a futbol", ha dit. Sobre l'adaptació de Kylian Mbappé, el de Reggiolo ha indicat que "progressa cada dia" i que "per fi ha acabat el rodatge".

"Molts s'obliden que va començar la temporada el 9 d'agost. No ha pogut fer pretemporada, però ha millorat la condició amb partits i em sembla que està molt bé i feliç", ha afegit. Ancelotti va ratificar l'opinió que Rodrygo Goes "no ha estat valorat prou" i entén que estigui "molest" per no ser a la llista de la Pilota d'Or.

"Mereixia ser als 30 sens dubte. Algú s'ha oblidat el que ha fet Rodrygo a la Champions de l'any passat marcant els dos partits contra el City. Sempre ha estat molt important", ha assenyalat. "El fet de ser un comodí és una virtut per a ell i per a nosaltres també que tenim l'oportunitat de tenir un jugador que pot jugar en moltes posicions i sempre amb molt de rendiment. Per a nosaltres té la mateixa importància que Mbappé i Vinícius , no m'ha mai dit que té un problema en aquest sentit", va aclarir el tècnic madridista. Aquest té clar que si hi ha algun problema d'egos al vestidor el "detectarà".

"Seguim tenint un ambient molt bo i molt sa . Els jugadors estan progressant en aquest sentit i tindran més responsabilitat a l'equip joves com Vinícius, Rodrygo, Valverde o Tchouámeni", ha apuntat.

De cara al partit davant la Reial Societat, ha confirmat que Jude Bellingham i Aurelien Tchouaméni seran baixa al Reale Arena perquè "encara és una mica massa aviat ficar-los a l'equip" i cal veure si estan "disponibles" per a la visita de l'Stuttgart alemany de dimarts. Per això, Ancelotti ha confessat que Brahim o Arda Güler són l'únic "dubte" que té amb l'onze en què "pot ser també que canviï el sistema".

"L'últim partit hem jugat amb els tres mitjans i no ha sortit bé. El dubte és canviar el sistema o adaptar un d'aquests jugadors, que no hi estan tan acostumats, a la posició d'interior", va afegir.

"Amb aquest calendari és força normal tenir lesions"

"Arda Güler no pot jugar com a doble pivot, té les característiques per jugar a la posició d'interior. Està responent bé, va jugar contra el Valladolid i tindrà més protagonisme, però això no vol dir que sigui un titular indiscutible.

De fet, no en veig cap així en aquesta plantilla", va puntualitzar l'italià. A més, Ancelotti va elogiar una vegada més Fede Valverde , el nivell del qual "és molt alt" i que és un jugador que "cada dia pren més responsabilitats al vestidor ". "Ara veig un jugador molt important per a nosaltres que progressa cada dia. Té tot allò que necessita un mitjà d'alt nivell: intel·ligència, tàctica, força i qualitat. És un jugador espectacular”, va detallar.

D'altra banda, el preparador blanc ha insistit que és "molt important" que els futbolistes descansin per "intentar evitar les lesions". "L'any passat vam tenir un munt de lesions, però vam aguantar molt bé. Hem de conviure amb això, perquè amb aquest calendari és força normal tenir lesions. En aquests partits la rotació serà molt important", va afirmar. Per això, Ancelotti és conscient que aquest dissabte arrenca “un calendari molt exigent de partits”.

"Volem començar-ho bé. Hem recuperat alguns jugadors a l'aturada. Sempre comencem amb tota la il·lusió i la gana de competir cada partit, començant bé aquest dissabte contra un equip rival que sempre ha estat complicat i difícil, però tenim bones sensacions al equip", va sentenciar.