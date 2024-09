Un 'hat-trick' de Javi Puado relança l’Espanyol als llocs més alts de LaLiga (3-2) | RCD Espanyol

El RCD Espanyol va aconseguir una valuosa victòria en la Jornada 5 de LaLiga en imposar-se 3-2 al Deportivo Alavés a Cornellà-El Prat. El partit va tenir com a gran protagonista Javi Puado, que va signar un hat-trick i va consolidar el seu paper com a màxim golejador de l'equip.

L’Espanyol es va avançar al marcador amb un gol de Puado al minut 21, però l’Alavés va igualar el partit al 35’ gràcies a Tomás Conechny. A la segona part, Puado va tornar a marcar al 56' i va ampliar l’avantatge amb un penal al 63', posant el 3-1. Encara que Nahuel Tenaglia va escurçar distàncies per l’Alavés al 68’, l’Espanyol va saber resistir els intents de l’equip visitant, que va pressionar intensament als minuts finals.

Aquesta victòria és especialment important per al conjunt perico, que amb dues victòries consecutives aconsegueix estabilitzar-se després d’un inici irregular. Amb aquest resultat, l’Espanyol es col·loca provisionalment a la setena posició de la taula, amb dues victòries, un empat i dues derrotes. Per la seva banda, l’Alavés, que havia començat la temporada de manera sòlida, no va poder concretar la seva remuntada.