Messi torna a jugar després de dos mesos lesionat | Europa Press

Avui, Leo Messi fa el seu esperat retorn als camps de joc després de dos mesos d'absència. L'última vegada que Messi va jugar va ser el 14 de juliol de 2024, durant la final de la Copa Amèrica, on va patir una torcedura de turmell després d'una dura entrada del lateral colombià Santiago Arias. Aquesta lesió el va mantenir fora de les pistes durant un període prolongat, però finalment està llest per tornar al partit contra el Philadelphia Union.

L'entrenador de l'Inter de Miami, Gerardo 'Tata' Martino, ha confirmat que Messi està disponible per al partit. En les seves declaracions, Martino va comentar que "Messi està bé i disponible per jugar" i va afegir que es definirà l'estratègia amb ell després de l'entrenament, però que està contemplat per al partit d'avui. Malgrat aquesta bona notícia, Messi va haver de faltar a l'entrenament de dimecres a causa d'una infecció a la gola, encara que això no sembla haver afectat el seu retorn.

La lesió que va patir Messi és la cinquena més greu de la seva carrera. Entre les seves lesions anteriors que van requerir temps prolongat fora dels camps de joc hi ha una fractura al cinquè metatarsian del 2006, desgarros al bíceps femoral el 2006 i 2013, i una ruptura fibril·lar el 2015. Malgrat aquests contratemps, Messi ha demostrat una notable capacitat per recuperar-se i tornar al màxim nivell.

Durant l'absència de Messi, l'Inter de Miami ha mantingut una destacada posició a la Conferència Est de la Major League Soccer (MLS), liderant la taula i assegurant el seu lloc als play-offs. No obstant això, l'equip va patir una eliminació als vuitens de final de la Leagues Cup davant el Columbus Crew per 3-2, cosa que va impedir que revalidessin el títol. El retorn de Messi és un esdeveniment clau per a l'equip, que espera que la seva presència impulsi el seu rendiment a les etapes finals de la temporada. El partit d'avui es jugarà a les 1:30 h de la matinada en hora espanyola.