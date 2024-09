Cristiano Ronaldo marca una fita sense precedents a les xarxes socials | Europa Press

Cristiano Ronaldo ha marcat un hito sense precedents al món mediàtic en convertir-se en la primera persona a aconseguir els mil milions de seguidors a les xarxes socials. Aquest assoliment, que va més enllà del futbol, reflecteix el seu impacte global com a icona cultural i esportiva. El 12 de setembre de 2024, Cristiano va celebrar aquest increïble hito, agraint als seus seguidors pel seu suport constant i destacant que sempre ha jugat tant per la seva família com pels seus fans. Aquest agraïment reforça el vincle que ha construït amb milions de persones arreu del món, que el veuen no només com un jugador de futbol, sinó com una figura inspiradora.

L'assoliment mediàtic es produeix just un dia abans del seu retorn als camps amb l'Al Nassr a la Lliga d'Aràbia, en un enfrontament que promet ser emocionant contra l'Al Ahli, equip on juguen figures com Riyad Mahrez i Roberto Firmino. A més, Cristiano continua demostrant que no només és una estrella al camp de joc. La seva recent incursió a YouTube, on ha atraït ràpidament una gran quantitat de seguidors, mostra la seva capacitat per conquerir noves plataformes i mantenir-se rellevant en una era digital en constant evolució.

Al llarg de la seva carrera, Ronaldo ha estat una màquina de trencar rècords, i el seu nombre astronòmic de seguidors a les xarxes socials és una mostra clara de la seva popularitat global. Amb 901 gols com a professional, és el màxim golejador en la història del futbol, un rècord que no només cimenta el seu llegat als terrenys de joc, sinó també la seva influència fora d'ells. Cristiano va expressar que l'assoliment dels mil milions de seguidors és "més que una xifra", ressaltant que és un reflex de la passió compartida pel futbol, un esport que uneix persones de tot el món.

Ronaldo va tancar el seu missatge amb una promesa que va encendre encara més les expectatives dels seus seguidors: "El millor està per arribar". En el seu missatge d'agraïment, també va celebrar que junts han "fet història", deixant clar que no pensa aturar-se aquí. Cristiano Ronaldo, amb el seu desig inquebrantable de seguir empentant i guanyant, no només deixa un llegat inesborrable al camp, sinó que continua conquerint plataformes més enllà de l'esport.