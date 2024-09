El 'blaugrana' Vitor Roque marca el seu primer gol amb el Betis | Europa Press

El Real Betis va imposar-se clarament amb un marcador de 2-0 sobre el CD Leganés, amb Vitor Roque com a protagonista. El jove davanter brasiler va marcar el seu primer gol amb la samarreta del Betis. Vitor Roque va entrar al camp al minut 60, substituint un company. Des de la seva entrada, va mostrar una energia contagiosa i una gran determinació sobre el terreny de joc.

Es va veure pressionant als defenses rivals i buscant espais amb la seva agilitat i velocitat. La seva tasca va ser crucial, ja que va pressionar en els balons dividits i va realitzar diagonals intel·ligents que van ajudar a crear espais per als seus companys. La seva actitud ofensiva i el seu treball constant en la recerca d’oportunitats van ser notables, destacant-se per la seva agressivitat i precisió.

El primer gol del partit va arribar al minut 73, quan Héctor Bellerín va assistir a Abde, qui va convertir el 1-0 per al Betis. Vitor Roque va segellar la victòria amb un gol decisiu al minut 85. Després d'un xut d’Abde que va ser rebutjat pel porter rival, Roque va estar atent i va aprofitar el rebuig per marcar el 2-0, demostrant la seva presència a l’àrea i la seva capacitat per aprofitar les oportunitats.

Després del partit, Vitor Roque va expressar la seva satisfacció amb les següents paraules: "Estic molt content, ara a seguir treballant. La veritat és que és un somni fet realitat, no m’imaginava ni en els meus millors somnis debutar amb gol. Estic molt content. Gràcies a Déu i al Betis per l’oportunitat, a tota l’afició, estic molt content d’estar aquí i debutar amb gol. Aquesta victòria és important per agafar confiança. En marcar m’he recordat dels meus pares, de la meva esposa, que han estat als bons i mals moments. Gràcies a la meva família."