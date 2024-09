Messi torna després de la seva lesió de la millor manera: doblet i assistència | Europa Press

La nit del dissabte al diumenge, l’Inter Miami es va enfrontar al Philadelphia Union en un emocionant encontre que va acabar amb una victòria per a l’equip local per 3-1. Aquest partit va marcar el retorn de Lionel Messi a la competició després de dos mesos d'absència. Messi va tenir una actuació estel·lar, anotant un doblet i contribuint amb una assistència que, tot i que inicialment semblava una gran aportació, va ser anul·lada per fora de joc.

El primer gol del partit va arribar ràpidament, quan Mikael Uhre va posar al Philadelphia Union per davant en el minut 2. No obstant això, l’Inter Miami no va trigar a recuperar-se. Messi va igualar el marcador amb un gol en el minut 25 i tres minuts després, va tornar a marcar per posar al seu equip per davant. Tot i que Messi també va proporcionar una assistència a Luis Suárez en el minut 45, aquest gol va ser invalidat per fora de joc. Al llarg del partit, Messi també va afrontar algunes dificultats, incloent una falta directa en el minut 72 que va ser bloquejada per la barrera i una groga en el minut 87 per retardar un saque de cantonada. A més, va estar en risc de lesió a causa d’un cop al turmell dret.

Luis Suárez, per la seva banda, va sellar la victòria de l’Inter Miami anotant el tercer gol amb assistència de Messi. Aquest gol va permetre a Suárez superar la marca de Gonzalo Higuaín en la temporada, aconseguint un total de 17 gols. L’Inter Miami, amb aquesta victòria, va ampliar la seva ratxa a cinc victòries consecutives i es manté com a líder de l’Est de la MLS amb 62 punts, deu punts per davant del Cincinnati, que ocupa la segona posició. L’equip està cada cop més a prop de conquerir el Supporters' Shield.

L’encontre, que es va disputar al Chase Stadium de Fort Lauderdale, també va destacar per la sòlida actuació del porter Drake Callender, la intervenció del qual va ser crucial per mantenir l’avantatge de l’Inter Miami en el partit.