El Madrid resisteix a tres pals de la Real Sociedad i venç (0-2)

El Madrid resiste a tres pals de la Real Sociedad i venç (0-2) | Europa Press

El Real Madrid va aconseguir una victòria important en la seva visita a la Real Sociedad en la Jornada 5 de LaLiga, amb un 0-2 que no va reflectir del tot el que va ser el partit. El conjunt basc va tenir ocasions clares, incloent tres remats als pals, un de Becker i dos de Sucic, però va acabar pagant la falta d’encert davant dels blancs.

El primer gol va arribar al minut 58, quan Vinicius va transformar un penal després d’una clara mà de Sergio Gómez, provocada per un xut d’Arda Güler. El brasiler va fer callar la graderia. La Real Sociedad no va baixar els braços, però al minut 75 Mbappé va ampliar l’avantatge també des del punt de penal, després d’una trepitjada d’Aramburu sobre Vinicius.

El partit va estar marcat per la lesió de Brahim a la primera part, sent substituït per Rodrygo. El Madrid va mostrar un joc similar al de les darreres jornades, amb poca elaboració al mig del camp. No obstant això, Fede Valverde es va destacar novament pel seu gran estat de forma, mentre que Luka Modric, titular en aquest encontre, també va deixar bones sensacions. La Real Sociedad va tenir un bon rendiment, però com passa sovint davant del Madrid, qui perdona ho paga.